La comisión segunda del Senado archivó este miércoles el proyecto de ley que buscaba el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.



Además de ordenar la desaparición de este escuadrón, el proyecto buscaba la creación de una unidad especial "de diálogo y mediación policial".



La propuesta pretendía, además, que las funciones del escuadrón fueran asumidas por la fuerza disponible de la Policía Nacional y que los agentes del Esmad que cuenten con investigaciones penales o disciplinarias por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, no pudieran ser incorporados "en cargos que impliquen procesos de prevención, disuasión, intervención y control en contexto de manifestaciones sociales".



Sin embargo, la iniciativa se hundió en su primer debate, con una votación de siete contra tres.



"La Comisión II archivó nuestro proyecto de ley para desmontar el Esmad y crear una unidad de diálogo en la Policía. En esta ocasión no se pudo, pero persistiremos. Al Esmad lo vamos a desmontar", trinó el senador opositor Iván Cepeda, uno de los defensores de la iniciativa.



Según el senador Antonio Sanguino, uno de los ponentes, el proyecto no se trataba de un 'capricho ideológico'.



"La Policía cuenta con altos niveles de desconfianza de los colombianos. Queremos devolverle su legitimidad. Nuestra reforma al Esmad responde a sus antecedentes de violación a los DDHH. 44 homicidios desde su creación", argumentó.



Por su parte, desde la bancada de Gobierno se cuestionó el proyecto. "Se podría discutir sobre su reforma, su mejoramiento, pero no sobre su desmonte. El Esmad está para salvaguardar a la ciudadanía", indicó el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático.



A su vez, la senadora Paola Holguín aseveró que "El Esmad es muy importante. Fuerza Pública profesional y capacitada para actividades específicas es muy importante, y así ha quedado demostrado en democracia. También es muy importante todos los controles y las capacitaciones a las que se someten los hombres del Esmad y los protocolos específicos para esas intervenciones".



Y agregó: "ayudemos a fortalecer las instituciones, eso ayuda a fortalecer la democracia, y no es deslegitimando las instituciones y las tareas, que constitucional y legalmente están obligados a cumplir, que vamos a construir un país que le pueda dar garantías de derechos a todos".