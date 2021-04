Eutanasia en Colombia: proyecto volvió a hundirse en el Congreso

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El segundo intento legislativo por lograr aprobar en Colombia una ley que habilite la posibilidad de aplicar la eutanasia a los pacientes en condición terminal, se volvió a hundir este jueves en el Congreso de la República.



Tras unas profundas y largas posiciones fundamentadas en principios religiosos para el respeto a la vida y otras que pedían el derecho a la muerte digna, la plenaria de la Cámara de Representantes hundió el proyecto el cual estaba para su segundo debate, pero no alcanzó la votación requerida.

Esta por ser una ley estatutaria requería tener al menos 85 votos, los cuales no se alcanzaron al momento en que el presidente de la Cámara, Germán Blanco, puso en votación el informe de la ponencia positiva con la cual arrancaba la discusión. Tan solo logró 82 votos, mientras que hubo 60 representantes que pidieron su hundimiento.



En la noche anterior había sucedido lo mismo pero cuando se puso a consideración de la plenaria la votación de las dos ponencias que pedían el hundimiento, pero no tuvo la votación requerida.



El ponente del proyecto, el representante José Daniel López expresó que “faltaron solamente 3 votos para aprobar la eutanasia. Aunque duele el hundimiento del proyecto, el avance con respecto a veces pasadas es gigante”.



El proyecto era de autoría del representante liberal Fernando Reyes Kuri, quien insistió en que tal como los ciudadanos tienen derecho para controlar su vida, también les asiste el derecho para decidir sobre su muerte, pero a la vez indicó que de ser aprobada la ley la misma no será obligatoria y solo se acogerá la eutanasia para quien así lo disponga.