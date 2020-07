Angélica Lozano: Procuraduría pidió desestimar proceso de pérdida de investidura

Alejandro Cabra Hernandez

Luego de que el pasado 17 de febrero, el Consejo de Estado ordenó la práctica de pruebas en el proceso de perdida de investidura que se surte contra la senadora Angélica Lozano, por su vínculo marital con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el delegado de la Procuraduría le solicitó al alto tribunal que se deniegue la demanda.



Vladimir Fernández, procurador delegado reseñó que para el 11 de marzo de 2018, cuando la senadora fue elegida como miembro del legislativo, aún no estaba comprometida con la actual mandataria de los bogotanos y esta última tampoco fungía en el cargo que hoy ostenta.



Lea también: Esta es la historia del 'Indio Rómulo', el poeta campesino de Colombia fallecido este viernes



Efraín Negret, en calidad de demandante, por su parte, consideró que Lozano violó la norma que prohíbe a los congresistas del país tener algún vínculo de matrimonio o de consanguinidad con funcionarios de autoridad civil o política, como el alcalde de Bogotá.



Negret afirmó que la norma se violó en el momento en que Lozano contrajo matrimonio con López, por lo que, en su momento, solicitó como medida cautelar que el Consejo de Estado ordenara a Lozano separarse o apartarse del cargo mientras se resuelve el recurso de fondo, sin embargo, la pretensión fue negada por el alto tribunal.



Lozano, por su parte, quien en el marco de la audiencia adelantada de manera virtual en la tarde de este viernes, asumió su defensa, catalogó la demanda como una acción “temeraria e infundada con tintes homofóbicos” por parte de Negret.



La senadora explicó que esta es la segunda vez que asiste a una audiencia de está índole por lo que no escatimó en defenderse. En la diligencia le reprochó al demandante que como exconcejal y exalcalde debía tener conocimiento de los impedimentos que ella tiene a la hora de ser esposa de la alcaldesa.



La senadora le explicó que ella no podría aspirar a un cargo en el Concejo de Bogotá ni tampoco en la Cámara de Representantes por Bogotá, porque eso sí le generaría una posible inhabilidad.



Con la intervención de la senadora el alto tribunal cerró este episodio dado que escuchó los argumentos de las partes, se espera que en los próximos días emitan decisión sobre si dan aval a la demanda y con ello, si le mantienen o no la investidura.

Las pruebas en el proceso

En febrero pasado, el Consejo de Estado solicitó a la notaría 69 del círculo notarial de Bogotá, que remitiera copia del “acta, escritura pública o el documento generado donde conste el matrimonio, unión no heterosexual, matrimonio civil o la figura jurídica utilizada, que contrajeron la senadora Angélica Lisbeth Lozano Correa con la entonces alcaldesa electa de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández”.



Del mismo modo, el secretario general del Senado de la República, debía remitir la copia del acto de posesión de Lozano Correa como Senadora de la República. Sumado a ello, tienen en su poder unos artículos periodísticos en donde mencionan la unión de las dos mujeres.



Cabe mencionar que Lozano y López contrajeron matrimonio el pasado 16 de diciembre, en una ceremonia privada que se celebró en el restaurante Céntrico, en el piso 41 del Centro Comercial San Martín.