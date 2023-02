Procuraduría formuló cargos contra alcalde de Fusagasugá por retrasos en ejecución del PAE

La Procuraduría formuló cargos contra el Alcalde de Fusagasugá por retrasos en la ejecución del PAE que habrían afectado a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa en el municipio.



Según la investigación de la Procuraduría, el alcalde Jhon Jairo Hortúa Villalba, como máxima autoridad municipal, habría incurrido en una posible omisión en sus funciones, al no garantizar el inicio del PAE en los tiempos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.



El Ministerio estableció unos plazos precisos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, con el fin de garantizar que los niños en situación de vulnerabilidad reciban los alimentos y nutrientes necesarios en sus procesos educativos. La Procuraduría señala que, al parecer, estos plazos no se cumplieron durante las vigencias 2021 y 2022.



La entidad destacó que el PAE es un programa de carácter prioritario, que busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los estudiantes más vulnerables del país. Por lo tanto, la Procuraduría considera que el alcalde de Fusagasugá habría incurrido en una posible falta disciplinaria al no garantizar la ejecución oportuna del PAE.



El pliego de cargos formulado por la Procuraduría se encuentra en etapa de notificación, en la cual el mandatario local tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.