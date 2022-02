Procuraduría dio fecha para que Andrés Mayorquín responda por contratos de su esposa

La Procuraduría General de la Nación comunicó la fecha para instalar la audiencia pública contra el ex asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Andrés Mauricio Mayorquín Bocanegra.



La diligencia se realizará el lunes 28 de febrero a partir de las 9:00 a.m. y será presencial. Además, el Ministerio Público aclaró que no cabe ninguna excusa para no asistir y que el investigado ya fue notificado.



Mayorquín, es investigado por las presuntas irregularidades en 24 contratos por más de 1.200 millones de pesos que fueron adjudicados a Karen Vaquiro, su esposa.

Lea también: Desde este sábado comienza la Devolución del IVA, que beneficiará a dos millones de hogares



La procuraduría busca establecer si Mayorquín Bocanegra también habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, al ser adjudicados contratos a su cónyuge, Karen Vaquiro, en distintas entidades estatales como Aerocivil, el Departamento de la Prosperidad Social, el Icetex y la Superintendencia de Notariado.



Mayorquín fue hasta hace muy poco tiempo el exasesor de la jefe de Gabinete, María Paula Correa.



Además, fue citado a declarar con el fin de determinar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, así como concluir si se constituyen o no en faltas disciplinarias.



En el comunicado, el órgano de control afirmó que tanto Andrés Mauricio como su abogada, fueron notificados de la decisión y se les informó que no tiene recurso alguno para su aplazamiento.