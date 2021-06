Procuradora le sale al paso a Vargas Lleras: "me sorprenden sus manifestaciones"

angela marcela alvarez

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, respondió a las críticas del exvicepresidente y jefe de Cambio Radical Germán Vargas Lleras quien aseguró que el organismo de control se podría eliminar y no cambiaría nada en el ordenamiento jurídico colombiano.



Según la funcionaria las declaraciones del exvicepresidente la sorprenden, sosteniendo que hay una desinformación grande alrededor de la Procuraduría.



“Me sorprende que una persona tan formada e institucional como el exvicepresidente German Vargas, lance estas manifestaciones, porque decir que para qué sirve la Procuraduría es desconocer la entidad, por lo que le propongo que lea las actas de la Asamblea Constituyente de 1990 y mire la necesidad de la existencia de la Procuraduría”, indicó.



Sostuvo que en caso de eliminar el ente de control “¿quién investiga entonces la corrupción de todos los funcionarios públicos, incluidos los de elección popular en el país, las oficinas de control interno de cada ciudad o las del Congreso investigando a los congresistas? Todo lo que está haciendo la Procuraduría desde la parte preventiva, es evitar que se pierdan miles de millones de pesos y eso no lo están reconociendo”, dijo en una entrevista radial.



Lea también: El informe que la Procuraduría entregó en su reunión con la CIDH



En su columna titulada "Dos leyes rechimbas", el exvicepresidente Germán Vargas Lleras critica, entre otras, la reforma a la Procuraduría y la reforma a la justicia aprobadas recientemente en el Congreso.



Con respecto a la Procuraduría, Vargas sostiene que en el país “hay consenso en que desde la adopción del sistema acusatorio, en materia penal no se justifica la presencia de la PGN y sus agentes en los procesos, pues, entre otras razones, sus conceptos no obligan y sí violan el principio de igualdad. Además, todas las conductas graves y gravísimas hoy son investigadas por la Fiscalía, por estar tipificadas en el Código Penal. La PGN y sus 4.300 funcionarios le cuestan al país anualmente 910.000 millones, que sumados a los gastos de Fiscalía, Contraloría y Defensoría llegan a 7,3 billones para atender a más 40.000 empleados al año”.



Lea también: Procuraduría pidió a Fuerzas Armadas informe sobre implementación de asistencia militar



Y agrega que su conclusión es que “podríamos cerrar la Procuraduría sin que nada ocurriese, distinto a que el país se ahorraría más de 1 billón de pesos al año, que bien podrían destinarse al propio sector de la justicia. Con excepción de México, ningún país en el mundo tiene semejante engendro. Eliminar la PGN ha debido ser el proyecto con el que pasaría a la historia la doctora Cabello y le hubiera prestado gran servicio a la nación. Mientras tanto, bien haría el Gobierno en objetar ambas leyes, primero por inconvenientes, también por inconstitucionales y porque son una burla a la política de austeridad, tan cacareada por el Gobierno. Hagan sus apuestas”.