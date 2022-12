Presidente Petro continuará en reposo a causa de un virus, ¿qué se sabe de su estado de salud?

Por segundo día consecutivo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estará en reposo a causa de una fuerte virosis de la que se habría contagiado en los últimos días.



Desde la Casa de Nariño se informó que el presidente se ha realizado dos pruebas para detectar si es contagio de Covid-19 pero ambas le han arrojado resultado negativo. El mandatario estará en reposo durante la mañana y a la espera de estar mejor en la tarde.



Si el diagnóstico médico es mejor, el presidente Petro estimaría retomando agenda en horas de la tarde.



Desde el miércoles 30 de noviembre, después de haber participado en Medellín en el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado y pedido de perdón en el caso de las masacres de Ituango vs Colombia, Petro ha mantenido privada su agenda.



Ese mismo día no llegó a Bogotá y faltó a la ceremonia de posesión de los magistrados de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortes, y de la magistrada de la Corte Suprema, Marjorie Zúñiga por, según la Casa de Nariño, estar reunido con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quienes hablaron sobre la actual situación de la hidroeléctrica Hidroituango.



El jueves 1 de diciembre se informó que el presidente había dormido en Medellín y que continuaba en esa ciudad. Por la tarde el presidente Petro se trasladó a Bogotá y en horas de la noche dio a conocer que se había contagiado de una virosis que lo tuvo en cama durante la jornada.



“Un virus me ha mantenido hoy en cama. Se ha descartado el Covid. Espero restablecerme”, aseguró el presidente en su cuenta de Twitter.



Esta no es la primera vez que Petro tiene problemas de salud desde que se posesionó en la presidencia de la República.



Cabe recordar que en septiembre, Petro canceló su agenda, previo al viaje que tenía hacia Nueva York, Estados Unidos, para su discurso ante la Asamblea de la ONU. Fue el 17 de ese mes que se dio a conocer que el mandatario tenía un cuadro de "bronquitis aguda no obstructiva" y recibió tratamiento ambulatorio.