Por trámites administrativos, niños en La Guajira no han podido estudiar

Un ultimátum de cinco días otorgó la Corte Constitucional al municipio de Maicao para comenzar la habilitación del “aula satélite” de la comunidad Jaichon para el estudio de los niños en esa sede.



Esta decisión fue adoptada al estudiar una tutela presentada por los menores de 1 a 13 años de edad, afectados por los problemas de la sede de Jaichon.



Según las madres denunciantes, en la comunidad funcionaba una sede educativa para los menores. Sin embargo, en el año 2016 la Secretaría de Educación Municipal de Maicao no avaló el nombramiento de docentes por incumplimiento de requisitos técnicos y legales para su funcionamiento.



Lea aquí: Brechas en aprendizaje son más amplias en educación básica y media: informe del Icfes



Pese a radicar los documentos necesarios ante la Administradora Temporal del Sector Educativo de Maicao, para habilitar la sede educativa, la entidad respondió negativamente y limitándose a señalar que los menores ya estaban matriculados en otras instituciones.



La sala Octava de revisión de la Corte Constitucional consideró que el municipio y la Administradora Temporal del Sector Educativo de Maicao desconocieron los derechos de los niños, ya que la decisión “debe contener una fundamentación jurídica y en este caso en específico de protección a los menores”.



La Corte encontró que si bien los menores estaban matriculados en otras instituciones educativas, para poder llegar a estas debían recorrer 37 y hasta 61 kilómetros.



Adicionalmente, al no brindarles ninguna ruta escolar, los niños entre 1 y 13 años eran transportados en camiones, de pie, con sobrecupo y sin ningún tipo de protección. Tras la valoración, la sala concluyó que este no garantizaba la vida y la integridad de los niños.



Además del plazo para habilitar la sede Jaichon, el fallo también otorgó al municipio de Maicao 20 días para entablar un diálogo con la comunidad para valorar y satisfacer las condiciones para los menores.



En la satisfacción integral a los niños se ordenó, además del municipio, al ICBF de Maicao, el Ministerio de Educación y la Gobernación crear un plan concreto para garantizar el transporte de los niños de la comunidad.