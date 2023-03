"¿Por qué no van los caciques?": Quintero sobre redes de mendicidad de niños en Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lanzó una dura advertencia contra quienes se encuentran detrás de las redes de explotación infantil en la capital antioqueña.



En su habitual consejo de gobierno este lunes 6 de marzo, Quintero tocó diversos temas como el estado de las vías de Medellín, la seguridad y la lucha contra la explotación infantil. En este último punto aprovechó para lanzar una advertencia contra quienes están detrás de las redes de trata infantil, pues esta problemática se ha vuelto común en las calles de la ciudad.



"Dos misiones en este momento: Lo primero es quitarle los niños a quienes están utilizándolos en el espacio público y restituyéndoles sus derechos a ellos y sus madres, algunas pueden tener entre 15 y 14 años con uno o más hijos y están mendigando. Lo segundo es que le he pedido al general Acevedo, a la Sijin y a la Dijin que inicie operativos para la captura de quienes están detrás de estas redes de trata", señaló.



"¿Por qué no van los caciques? ¿por qué no van los gobernadores que las mandan? ¿por qué no van los esposos?, uno nunca se los encuentra, son solo mujeres, las dejan en camionetas de lujo en cada cuadra de Medellín", agregó.