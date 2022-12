Por presunto lavado de activos, Aída Victoria Merlano nuevamente ira a juicio

La influencer Aída Victoria Merlano, quien fue condenada por la fuga de su mamá, Aida Merlano, irá a juicio en un nuevo proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, luego de que su nombre apareciera en una empresa que está en la mira de las autoridades.



De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en el año 2019 Aida Victoria Merlano, junto a su familia, crearon la empresa Esaid SAS, que tenía como fin la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo.



Sin embargo, la empresa nunca realizó ni demostró acciones directamente relacionados con su actividad natural, así como no pudo demostrar de dónde salió el dinero para pagar los movimientos financieros realizados.



Mediante esta empresa, según la Fiscalía, Aida Merlano transfirió de manera irregular, bienes por más de 2.000 millones de pesos para ocultarlos de las autoridades.



Además, no registraba propiedades, ingresos o apalancamientos financieros para demostrar los ingresos para la creación de la empresa, que en los registros anunciaba movimientos por 3.200 millones de pesos.



Cabe mencionar, que el pasado 22 de septiembre Aída Victoria Merlano se declaró inocente por estos hechos.