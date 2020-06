Policía ha controlado 34 aglomeraciones en el país durante el Día sin IVA, dice el Gobierno

Natalia Moreno Quintero

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, entregó un primer balance del Día sin IVA que estableció el gobierno para la compra de bienes como electrodomésticos, vestuario e insumos agropecuarios, entre otros, sin pagar ese impuesto.



Restrepo indicó que la jornada ha avanzado sin inconvenientes en centros comerciales y en tiendas y almacenes medianos y pequeños, sin embargo, en grandes superficies dedicadas al comercio de electrodomésticos se presentaron aglomeraciones, como lo ocurrido en el almacen Alkosto, al sur de Cali.



"Hemos tenido algunas dificultades, sobre todo al inicio de la jornada, en algunas grandes superficies, aquellas que están a pie de calle y muy especialmente en grandes superficies relacionadas con electrodomésticos. Hay una demanda represada especialmente por esos electrodomésticos y eso generó un número importante en algunos de esos establecimientos, en algunas ciudades del país al inicio de esta jornada", apuntó el Ministro.



Dicha concentración de usuarios se registró en ciudades como Cali, Bogotá, Pereira y Floridablanca.



"La Policía Nacional ha señalado que se trata de 34 aglomeraciones en el país. El resto de la nación ha funcionado adecuadamente en el marco de este día sin IVA", afirmó.



El general Óscar Atehortúa, comandante de la Policía Nacional, señaló que no han ocurrido confrontaciones, riñas o actos de vadalismo y que este viernes se han impuesto un total de 550 comparendos en todo el país por aglomeración de personas sin justificación alguna, no cumplir la medida de aislamiento preventivo obligatorio, no utilizar el tapabocas, no acatar las restricciones de movilidad o consumir bebidas alcohólicas en sitios públicos.

Respecto al balance económico preliminar de esta jornada, la primera de tres programadas para el 19 de junio y el 3 y 19 de julio, el Ministro resaltó que el aumento en las ventas ha superado -incluso- lo registrado en un día normal antes de la pandemia.



"Estamos estimando, de la mano de la Dian en esta primera evaluación preliminar, que se ha dado un crecimiento de por lo menos cinco veces las ventas a lo largo del día en comparación con un día en situación de pandemia. Y por lo menos un 30 % adicional respecto a un día normal antes de la pandemia", expresó.



Restrepo reiteró su llamado a comerciantes y ciudadanos para cumplir los protocolos de bioseguridad.



"Tenemos que ser conscientes de que estamos en medio de una pandemia en donde tenemos que lograr siempre cuidar la vida de los colombianos y esa ha sido nuestra prioridad. Pero, de la mano de ellos, cuidar también del empleo. Somos conscientes de que en este escenario se necesita una gran dosis de disciplina ciudadana, por eso invito especialmente a los ciudadanos al cumplimiento estricto de los protocolos (...) invito a los establecimientos de comercio a cumplir los protocolos de bioseguridad al interior del establecimiento y a garantizar también el distancia de las personas que están ingresando", concluyó.