Colombia podrá declarar el covid-19 como una endemia en las próximas semanas: INS

Este 7 de marzo, el Instituto Nacional de Salud (INS) anunció que Colombia podría declarar endemia al virus del covid -19, por lo que se encuentran adelantando diversos estudios para determinar el umbral endémico que el país debe de tener para la atención de pacientes.



La encargada de dar la noticia fue la directora del INS, Martha Ospina, quien recibió un reconocimiento por parte del premio Mujer Cafam. La funcionaria aseguró que el virus muestra un descenso de la curva de contagios y muertes, por lo que es posible que en las próximas semanas el país pueda declararlo endemia.



“Los modelos nos muestran un descenso sostenido de la curva durante el mes de marzo y luego un aplanamiento, pero estamos haciendo algo muy difícil que es establecer un umbral endémico y eso no es fácil”, señaló Ospina.



Así mismo, la directora del Instituto Nacional de Salud (INS) aseguró que el realizar este tipo de diagnóstico no es fácil, pues el mundo entero no cuenta con un registro histórico similar, por lo que es necesario realizar diversas evaluaciones y supuestos.



“Los últimos dos años han sido de pandemia y no tenemos un histórico por ejemplo de cinco años atrás para construir ese umbral, por lo que estamos desarrollándolo de forma hipotética viendo la evolución y si ya se puede hacer una conversión a endemia”, señaló la funcionaria.



“Estamos creando un umbral hipotético basados en estadísticas, donde los modelos matemáticos nos muestran un descenso de la curva hasta llegar a una situación plana, si no se tiene una emergencia con nuevos linajes”, puntualizó.



De igual forma, la funcionaria señaló lo siguiente: "en esta nueva fase el virus vivirá con nosotros, pero circulando en su mínima proporción y que no cause una letalidad o niveles graves en hospitalizaciones como se ha tenido en los primeros años de la enfermedad.



