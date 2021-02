Pico de contagios de covid-19 empieza a disminuir a paso lento

Erika Mantilla

A nivel nacional, regional y local los reportes de covid-19 en cifras visibilizan una tendencia a estabilizar y disminuir la curva epidémica, sin embargo, las autoridades y expertos dicen que aún no se puede decir que pasó el segundo pico de la pandemia.



La evidencia de una segunda ola de la epidemia en el país empezó desde las últimas semanas de diciembre del 2020 y continuó a inicios de este año con el incremento de contagios. En cifras, los casos diarios oscilaban en un promedio entre 12.000 y 15.000, de hecho, solo el pasado 8 de enero se reportaron 18.221 nuevos casos, y desde entonces, cada semana -intermitentemente- los reportes fueron disminuyendo, llegando a registrar en últimos días menos de 10.000 casos.



La disminución también ha sido palpable en el Valle. Las cifras reportadas han ido decreciendo cada semana, el domingo, por ejemplo fueron 842 nuevos casos, y aunque este lunes se reportaron 3284 nuevos casos -la región con más contagios este lunes-, las autoridades sanitarias explicaron que se debe a las más de 6000 muestras que no habían sido subidas al sistema de información y al incremento en el número de pruebas tomadas. Según la Secretaría de Salud de Cali, en la ciudad se reportaron 3.114 casos, de estos “3000 son pruebas represadas”.



Con este panorama, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, comentó que la curva en el departamento se está estabilizando, “ya se observa tendencia a disminuir, creemos que nos falta un mes disminuyendo lentamente”, aseguró.



El descenso en el número de casos se ha acompañado en la leve reducción en la ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos (hasta ayer estaba en 94 % en el departamento y en Cali, en 93 %) “que, a pesar de seguir alto tiene una tendencia a la baja”, precisó Lesmes.



Entretanto, la titular de Salud del Municipio, Miyerlandi Torres, comentó que en enero “tuvimos un alto número de casos reportados sobre todo en las dos semanas anteriores, con una alta ocupación de UCI lo cual generó estrés en los servicios de salud, el número de fallecidos también aumentó”.



No obstante, en los últimos días, se ha tenido una reducción en la ocupación de camas UCI, “todavía estamos por encima del 90 % pero sí hemos disminuido la derivación de las personas a UCI, hemos pasado de 540 pacientes en UCI a tener hoy (ayer), 508. Igual seguimos atentos porque esta tendencia tiene que mantenerse para poder decir que se ha salido del pico”, acotó Torres.



En este sentido, las autoridades y expertos señalan que la reducción de contagiados diarios y en la ocupación en la red de salud se debe a las medidas de restricción que se han tomado y a que las personas continúen con los protocolos de bioseguridad.



Incluso, la secretaria de Salud de Cali, dijo que si no se hubieran tomado las medidas restrictivas, la velocidad de transmisión no se hubiera logrado controlar. “Fueron pertinentes, logró que se estabilizara la velocidad de transmisión y se fuera disminuyendo la derivación a las UCI”.



De hecho, Jorge Cortés, infectólogo de la Universidad Nacional, señala que “usualmente cada ola toma alrededor de 8 semanas pero como se han hecho intervenciones para disminuir el pico máximo, es posible que se extienda dos o tres semanas más”.



Y así lo proyecta la Secretaría de Salud: “en las próximas dos semanas se espera siga disminuyendo el número de casos, las UCI y la mortalidad, que mantenga esa tendencia a la estabilidad y llegue a la baja”.



Por su parte, la epidemióloga de Univalle, Lyda Osorio, también anotó: “ya ha empezado a reducir un poco el número de contagiados, que siga bajando depende de cómo se estén aplicando las medidas, las acciones por parte de los gobiernos, de protección que haga la comunidad, empresas y a nivel individual”.



Y agregó: “El llamado es a reforzar las acciones, asumir la responsabilidad tanto individual como colectiva para lograr bajar el número de infectados, aprovechar que venimos en esa tendencia descendente para que podamos bajar más rápido y evitar que la gente llegue al hospital. No relajarnos ahora porque no estamos aumentando, ese es el peligro, aún seguimos muy altos”, enfatizó.



Respecto a los fallecidos, Osorio manifestó: “estamos esperando a que bajen, porque estamos viendo que empezó a bajar lentamente el número de casos, esperamos que a partir de esta semana o la próxima empiece a bajar el indicador de mortalidad”.

Lea además: Valle reportó 3.284 contagios de covid-19 este lunes, pero muchos son casos represados

¿Cuándo se dará la estabilidad?



De acuerdo con el doctor en epidemiología Fernando de la Hoz, en el país los casos de contagios van en descenso, sin embargo, “no quiere decir que ya haya pasado el segundo pico, hay que esperar que termine de descender para ver cuál es el nivel en el que va a quedar la transmisión”.



Asimismo, el exdirector del Instituto Nacional de Salud precisó que los casos diarios va a depender del comportamiento de los ciudadanos y de las medidas que se tomen.



Entre tanto, el especialista afirmó que es difícil saber cuándo se podrá lograr la estabilidad, “pero a nivel país se podría pensar que en 3 o 4 semanas más se podría ver cuál es el nivel en el que va a quedar la transmisión”.



El impacto de la vacuna contra el covid

​

Con la llegada de la vacuna al país se tiene la expectativa que contribuya a reducir el número de contagios y especialmente en servicios de salud. No obstante, los resultados de la inmunización masiva se verán reflejados meses después.



“No creo que en febrero o marzo la vacunación contribuya a disminuir el pico o a aumentar la inmunidad poblacional todavía, pensaría que ese efecto empezaría a verse después de junio, cuando se hayan aplicado al menos unas 5 o 6 millones de dosis. Si se alcanzan a vacunar a las personas que tienen factores de riesgo, aunque no disminuya la velocidad de transmisión, sí va a disminuir la presión sobre los hospitales y las UCI que finalmente es lo que se busca”, dijo el epidemiólogo Fernando De La Hoz.



Asimismo, la especialista Lyda Osorio señaló: “Lo primero que esperamos observar con la vacuna es que se reduzca la hospitalización porque va a ser aplicada para las personas que tienen más riesgo. ¿Qué tanto va a impactar en el número de casos? depende de qué tan buena sea la vacuna para evitar que las personas transmitan la enfermedad, de eso estamos esperando los resultados, pero creemos que sí”.



Y resaltó: “Lo que hace la vacuna es reducir el riesgo, pero no lo elimina completamente, hay que continuar con todas las medidas”.