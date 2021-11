Petro enfrenta polémica por llegada de Luis Pérez al Pacto Histórico

El arribo al Pacto Histórico, coalición de izquierda para las elecciones presidenciales de 2022, del exgobernador de Antoquia Luis Pérez ha levantado toda una polémica en redes sociales.



La actriz Margarita Rosa de Francisco encendió la controversia por la llegada de Pérez al grupo liderado por Gustavo Petro al pedirle explicaciones publicamente al senador y precandidato.



"Yo le pido a @petrogustavo que nos explique con toda claridad a los que creemos en su proyecto político qué significa la movida de Pérez y su combo a la consulta", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.



De Francisco también cuestionó si las filiaciones políticas de Pérez se alinean con las del Pacto Histórico. "¿En qué se van a poner de acuerdo? ¿La cosa es un hecho? ¿Cuál sería el trato?", añadió.



Ante las dudas de la actriz, el senador Gustavo Bolívar publicó un hilo en Twitter sobre Luis Pérez y el Pacto Histórico.



Según Bolívar, "jamás" votaría por Pérez. Sin em bargó, aseguró que para lograr la presidencia tienen que hacer alianzas.



"Nadie pide votar por Lupe (Luis Pérez). Solo Pactar sobre programas para consolidar una votación capaz de derrotar al uribismo y una defensa electoral capaz de detener el fraude. SOLOS NO PODEMOS", argumentó.



Y completó: "Estamos hablando de pactar en un documento ojalá notariado, las bases programáticas para cambiar a Colombia. Un documento vinculante que sirva de guía a los próximos gobernantes de Colombia nacidos del Pacto Histórico. Allí, se pactará la educación gratuita, el fortalecimiento".



Respecto a esta última explicación dada por Bolívar, De Francisco respondió pidiendo a los que integran el Pacto Histórico mejorar sus comunicaciones.



"Hagan una rueda de prensa –o algo– explicando estas cosas. Tengan una estrategia de comunicación que implique diálogo e información constante y franca para los electores sobre lo que van haciendo. Si no, nos ponen a sufrir", concluyó la actriz.



Luis Pérez respondió

El también ex alcalde de Medellín le salió al paso a los cuestionamientos de Margarita Rosa de Francisco.



En diálogo con Blu Radio aseguró que la actriz no lo conoce a él y que "le deben estar llegando chismes sobre mí y no quién soy yo. Soy una persona muy decente. Nunca he sido condenado, ni por paramilitarismo ni por guerrilla (…) Soy igual o más honorable que ella”.



Además, aseveró que la capital de Antioquia viviría en el atraso sin su gestión.



"Medellín no podría existir sin las obras de Luis Pérez. Luis Pérez hizo el metrocable, el primero en el mundo. Luis Pérez hizo Plaza Mayor, el Parque la Luz, Plaza Botero, hizo el Banco de los Pobres. Si usted quita las obras que hizo Luis Pérez en Medellín, eso sería un pueblo", añadió.



¿Qué dijo Petro?

El Gustavo Petro respondió a la polémica causada por la llegada de Luis Pérez al Pacto Histórico afirmando que esta coalición se debe hacer con personas que piensan diferentes porque, de lo contrario, "no es pacto".



"No estamos construyendo un partido, sino una forma de gobernar donde es imprescindible el acuerdo sobre lo fundamental que garantice realmente los derechos esenciales de las personas", dijo Petro.



En su explicación puso como ejemplo el acuerdo logrado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc y el pacto entre Antonio Navarro Wolf y Álvaro Gómez Hurtado para sacar adelante la Constitución de 1991. "Ese es el camino de Colombia", aseguró.



"Si el pueblo vota por mi mayoritariamente en el 2022, estará dando un mensaje y un mandato: no solo el inicio de un verdadero cambio del país sino el comienzo de un momento excepcional de Perdón Social. No ganaremos para iniciar una nueva guerra sino para acabarla definitivamente", complementó el senador.