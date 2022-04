Paz, reactivación y medio ambiente, los temas del presidente Duque en su visita a EE.UU.

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, iniciará este domingo una visita de tres días a Estados Unidos que incluirá su intervención en el consejo de seguridad de la ONU, para hablar de la implementación del acuerdo de paz, una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el toque de la campana en el cierre de la jornada de Wall Street, entre otras actividades.



En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Duque presentará un detallado balance de los avances en la implementación de la política de la Paz con Legalidad durante su Gobierno.



Es la primera vez que Duque interviene ante el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano que estableció la Misión de Verificación de la implementación del acuerdo de paz, cuyo mandato fue prorrogado hasta el 31 de octubre de 2022.

Además del secretario General de la ONU, António Guterres, Duque sostendrá encuentros con el presidente del Consejo de Seguridad, Lord Ahmad de Wimbledon, del Reino Unido, y el director Global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner.



También participará en el Foro ‘Paz con Legalidad: La Hoja de Ruta para la Implementación’ e intervendrá en la sesión de la Comisión de Consolidación de la Paz en la ONU.



En la Universidad de Columbia, el mandatario liderará un Conversatorio sobre Paz con Legalidad, evento en el cual se lanzará la edición en inglés del libro ‘Paz con Legalidad: un camino de hechos hacia la paz’.



En la mañana del lunes 11 de abril, el Jefe de Estado se reunirá con ejecutivos del grupo de banca de inversión Goldman Sachs, encabezados por Dina Powell, Responsable Global de Sostenibilidad y Crecimiento Inclusivo.



Tras esto, participará en un almuerzo de trabajo con inversionistas internacionales, a quienes expondrá la situación actual y los desafíos de la economía colombiana y las ventajas de invertir en Colombia.

En la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange), se entrevistará con los directivos de la entidad y asistirá al cierre de las operaciones del día de la Bolsa de Nueva York, con el tradicional toque de la campana.



El martes, condecorará con la Orden de Boyacá, en el grado de Gran Cruz, a Susan Segal, presidenta del centro de pensamiento Americas Society/Council of the Americas y asistirá a una cena con el sector privado en la sede de la organización.



El miércoles participará en un conversatorio con Bloomberg sobre la transición energética, energías renovables, movilidad limpia y ruta del hidrógeno en Colombia, en un evento que será moderado por Ethan Zindler, Jefe de Bloomberg New Energy Finance para las Américas.