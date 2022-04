JEP expulsó a exmilitar capturado por magnicidio del presidente de Haití

La Sala de Definiciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz expulsó al exmilitar del Ejército Francisco Eladio Uribe, quien estaba sometido a la Jurisdicción y fue capturado en Haití por el magnicidio del presidente de ese país, Jovenel Moïse, ocurrido el pasado 7 de julio de 2021.



Esta decisión la adoptó el Tribunal tras concluir que el exmilitar ha incumplido las obligaciones propias como compareciente, en especial al transgredir las garantías de no repetición. “Pues no solo incumplió un deber objetivo de solicitar autorización para salir del país, sino que, además, y en forma más preocupante como lo señalan los hechos, lo hizo presuntamente con fines de índole delictual”.



Además de la decisión de expulsar al exmilitar de la JEP, esta Jurisdicción ordenó revocar la suspensión de las órdenes que Uribe tenía en su contra por ‘falsos positivos’ y su situación queda en manos de la justicia ordinaria.



Francisco Eladio Uribe es investigado por un caso de ‘falsos positivos’ ocurrido en 2008 y la Jurisdicción lo había acogido el 21 de diciembre de 2020.



Aunque aún no se conocen todos los detalles del asesinato del presidente Moïse, lo que sí se sabe es que Francisco Eladio Uribe y los demás militares involucrados en este caso arribaron a Haití utilizando República Dominicana como trampolín.



Lo último que se sabe sobre los 18 militares capturados por este caso es una carta escrita a mano en la que estos denuncian que tanto ellos como sus familiares en Colombia han recibido amenazas de muerte. Además, dicen que se encuentran en graves condiciones de salud.



En esta carta los exmilitares capturados denuncian además que en ocho meses que llevan detenidos, no han tenido defensa técnica porque ningún abogado haitiano se quiere hacer cargo de sus casos.



Además denuncian que fueron obligados a firmar documentos en otros idiomas, que han saqueado los tribunales de justicia para robar los expedientes del caso y que durante de este han pasado cuatro jueces.