Paro sigue en firme: líderes de taxistas se levantaron de mesa de diálogo con el Gobierno

Líderes del paro de taxistas que se reunieron con el Gobierno Nacional en la tarde de este martes se levantaron de la mesa de diálogo por considerar que no había garantías.



Luego del encuentro, que duró solo unos minutos, miembros de los gremios confirmaron que mantienen en firme la convocatoria de paro para este miércoles 22 de febrero en diferentes ciudades del país.



El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, lamentó que los taxistas se levantaran de la mesa. "Se buscaba comenzar a construir ese diálogo con propuestas concretas", aseguró el alto funcionario.



"Esta no es la primera reunión a la que invitamos a este gremio, hemos tenido conversación permanente con ellos en casi todo el territorio nacional, escribió en su cuenta de Twitter. Y agregó que han trabajado para dar respuesta a las peticiones del gremio de taxistas.



Lea aquí: Aeropuerto de Cartagena reanudó operaciones tras accidente de avioneta



"Hoy tenemos varios documentos que responden a diferentes inquietudes que hemos venido trabajando en el interior del #MinTransporte, esperamos que la negativa no esté precedida de fines particulares", agregó.

Lamentamos que los representantes de los taxistas se hayan retirado de una mesa de diálogo. Esta no es la primera reunión a la que invitamos a este gremio, hemos tenido conversación permanente con ellos en casi todo el territorio nacional. #GobiernoDeLaGente pic.twitter.com/dRYyVvLLIk — Guillermo Reyes (@MinistroReyes) February 21, 2023

Según se conoció, los delegados del gremio de taxistas abandonaron la reunión por la ausencia de varios miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro. No obstante, en la reunión se encontraba el ministro Reyes, así como la ministra de las TIC, Sandra Urrutia.



Lea además: Video: niño embera resultó herido en medio de persecución policial en Transmilenio



Además, el Ministro de Transporte envió una advertencia a los gremios que llevarán a cabo el paro de este miércoles y recalcó que no se permitirán bloqueos que afecten la movilidad de los demás ciudadanos.



"No toleraremos las vías de hecho el día de mañana respetando el derecho a la protesta social y pacífica", manifestó.



Las principales quejas de los taxistas radican en el incremento de los precios en la gasolina y la discusión que no es nueva, la regulación de aplicaciones digitales de movilidad.