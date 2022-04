ONU pidió una "investigación exhaustiva" por los hechos en la operación militar en Putumayo

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia al proceso de paz, Carlos Ruiz Massieu, pidió ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que se de una “investigación exhaustiva” a lo sucedido en la vereda Alto Remanso, Puerto Leguízamo, en donde murieron 11 personas en confusos hechos en una operación del Ejército y otras fuerzas.



Así lo expresó Ruiz Massieu ante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, que recibió el reporte trimestral de cómo avanza la implementación de los acuerdos de paz, al cual además asistió el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, quien hizo un balance de cómo ha sido la implementación del acuerdo de paz que se firmó en 2016 con las Farc.



“El departamento de Putumayo se ha visto igualmente afectado por la violencia en las últimas semanas. hago hincapié en el importancia de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes sobre las muertes denunciadas de 11 personas incluyendo líderes indígenas y comunitarios en el contexto de una operación militar contra miembros de un grupo armado ilegal en Puerto Leguízamo”, dijo Ruiz, quien es además el representante del secretario de la ONU en Colombia.



Ruiz señaló además que la violencia “está cobrando un precio particularmente alto en las comunidades indígenas y afrocolombianas en el forma de asesinatos, desplazamientos y el creciente reclutamiento de menores”.



Hizo un llamado para que la nueva administración nacional siga adelante con el desarrollo del proceso de paz, "estoy consciente, al mismo tiempo, que pronto la batuta pasará a una próxima administración, la tercera desde la firma del Acuerdo, que asumirá las responsabilidades del ejecutivo en su implementación.



Para seguir avanzando en esta dirección, es fundamental que las partes, la sociedad civil y los actores políticos reconozcan los avances logrados, y que se comprometan a progresar en los elementos pendientes y a enfrentar con decisión los desafíos. En este particular contexto, el continuo apoyo de este Consejo de Seguridad será tan crucial como siempre".



Pidió igualmente que en junio cuando la Comisión de la Verdad de a conocer su informe final el mismo se acogido por todas las partes, y resaltó que el mismo fue "construido a partir de los testimonios de miles de víctimas, de todos los actores del conflicto y de sectores a lo largo y ancho de la sociedad colombiana. El legado de la Comisión será entonces más que una narrativa unívoca sobre el pasado, y consistirá en traducir esa pluralidad de experiencias en recomendaciones e iniciativas concretas que contribuyan a superar dinámicas que impulsaron y prolongaron el conflicto".



Por su parte el presidente Iván Duque al responder al comentario de Ruiz, señaló que da la certeza que la Fuerza Pública colombiana siempre ha actuado a la luz de los derechos humanos, “en nuestra nación hay cero tolerancia a la violación de los derechos humanos por parte de los miembros de la Fuerza Pública”.



El mandatario nacional además de referirse al operativo del Putumayo, hizo un balance de lo que ha hecho su gobierno para implementar el acuerdo de paz. Recordó que el proceso trae retos grandes, “pero también es importante recordar que después del 2016 siguieron amenazas latentes de otros grupos, en donde están los pelusos, los caparros y los disidentes de las Farc y el Clan del Golfo”



Frente a la reincorporación indicó que a la fecha se tienen 12,828 personas, de los cuales más de 8.600 están en proyectos productivos, de los cuales el 85% están en la seguridad social con salud y pensión.



Respecto a las víctimas el mandatario dijo que se ha pasado, en su gobierno, de uno a 50 proceso de reparación colectiva, beneficiando a más de 400 mil víctimas. Resaltó además la presencia que tendrán las víctimas en las 16 curules de paz que fueron escogidas el 13 de marzo pasado.

También sostuvo que ya se tienen los 16 planes de desarrollo con enfoque territorial, para las zonas en donde se presentó la violencia que se dio por parte de las Farc, en donde se están invirtiendo al menos 4.000 millones de dólares para generar un beneficio a 170 municipios con más de 6 millones, de los cuales dos millones son víctimas.

Un aspecto más que llamó la atención Duque es la entrega de cerca de 52 mil títulos de propiedad rural, más 1.6 millones de hectáreas. Otros aspectos que mencionó son el desminado.



Hizo especial énfasis en que el proceso de verdad, justicia y no repetición, debe ser cumplido por los máximos responsables de las Farc, por que “están lejos de las expectativas”.



Cerró el mandatario sosteniendo que “en Colombia no hay enemigos de la paz dentro de la institucional, todos queremos la paz trabajamos por eso, los enemigos desde la violencia la han querido afectar... la paz de Colombia no es un asunto político y electorales

es el propósito de toda una nación”.