Samaniego: Onu ha documentado 33 masacres en Colombia en 2020

Alejandro Cabra Hernandez

Dos mazazos recibió Colombia en apenas unos días por parte de la violencia que no cesa, aún en plena emergencia sanitaria.



Al doloroso asesinato de cinco menores de edad en el barrio Llano Verde, en Cali, del pasado martes, se sumó el de ocho jóvenes en la madrugada de este domingo en Samaniego, Nariño.



Las dos dolorosas masacres, cuya conmoción generada no cesa en la nación, no han sido las únicas en el año en Colombia.



El Ministro de Defensa viajó a Nariño a consejo de seguridad por masacre en Samaniego



Según la Organización de Naciones Unidas (Onu), son 33 las masacres documentadas en el país en lo corrido del año. La Onu aseguró que aún restan siete más por documentar.



Añadió el organismo que ha hecho seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, y restan por documentar otras 45.