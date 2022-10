Ofrecen $50 millones de recompensa por responsables de vandalismo en Bogotá

Las autoridades ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa a quien brinde información que de con el paradero de las personas que atacaron a miembros de la Policía Nacional y gestores de paz este miércoles en el centro de Bogotá.



Los hechos ocurrieron en medio de las protestas que realizaban indígenas Emberas, quienes reclamaban el cumplimiento de sus derechos, pero que al final terminaron golpeando a las autoridades y cometiendo actos de vandalismo contra la infraestructura.



Según comunico la alcaldesa encargada de Bogotá, Edna Bonilla, un grupo de 200 indígenas realizó un recorrido hacia el centro de la ciudad, donde intentaron tomarse a la fuerza el edificio Avianca, con los 1.400 trabajadores en su interior.



Por ello, según Bonilla, se instaló una mesa de diálogo con las autoridades indígenas, quienes no acataron el proceso e instrumentalizaron niños y mujeres para empezar el ataque violento a las instalaciones del edificio y la fuerza pública.



El último reporte de estos actos vandálicos deja como saldo 27 personas heridas, entre ellos 14 miembros de la policía, 8 gestores de convivencia y 5 civiles, quienes son valorados en los distintos centros hospitalarios.



“Lo que evidenciamos fue un hecho inaceptable, la policía buscaba defender la movilidad de los ciudadanos, pero fue encontrada con violencia, agresión hasta con sevicia por parte de los manifestantes que estaban en el Parque Santander”, señaló el secretario de seguridad, Aníbal Fernández.



Por ello, el secretario de seguridad anunció que hay dos personas capturadas y ofreció hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar y llevar a la justicia a los responsables de estos hechos violentos.



También hizo un llamado a los ciudadanos que se vieron afectados físicamente o en sus establecimientos por estos hechos, para que denuncien e impulsar las acciones legales que correspondan.



El coronel de la policía de Bogotá, Herbert Benavides, anunció la apertura de un proceso de judicialización con diferentes elementos de prueba y videos recolectados, donde aseguró que muchas mujeres en proceso de gestación o con niños en brazos participaron en los actos vandálicos.



Sobre las causas de la protesta, la alcaldesa encargada Edna Bonilla aseguró que el gobierno ha cumplido con los acuerdos pactados.



“El gobierno distrital ha cumplido con todos los compromisos que se han adquirido en las distintas mesas con la población Emberá, no solo en términos de su calidad de vida. Nosotros estamos garantizando alimentación, salud, educación y un techo para que ellos se puedan albergar. También estamos buscando soluciones a mediano y largo plazo con el gobierno nacional, pero no acepta ninguna forma de violencia”, aseguró Bonilla.