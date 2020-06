Ocupación de unidades UCI en Colombia sigue creciendo, así van las regiones

Erika Mantilla

El aumento de contagios y muertes asociadas al covid-19 en los últimos días ha empezado a encender las alarmas por su efecto en el nivel de ocupación de unidades de Cuidado Intensivo en el territorio nacional, pese a que aseguran las autoridades que este indicador aún no implica riesgo inminente.



Afirman que por ahora el sistema de salud no se ha desbordado a causa de la pandemia del coronavirus pero preocupa que los niveles de ocupación siguen creciendo.



Este martes el Ministerio de Salud reportó 1.868 nuevos contagios y 75 muertes. elevando el acumulado hasta los 54.931 casos y las 1.801 muertes.



En Bogotá se declaró la alerta naranja, luego de que el fin de semana la ocupación de camas UCI llegó al 50 %, y esta jornada el porcentaje había ascendido hasta el 59,56 %. Lo anterior implica que ahora hay apenas 294 camas disponibles para atender la emergencia por el covid-19 en la capital del país.



Según el Observatorio de Salud de Bogotá, el 60,5 % de las camas en hospitales privados de Colombia están ocupadas, mientras que en los públicos esta cifra es del 85,3 %.

Algunos hospitales han manifestado que tienen ocupación total de estas unidades, por lo que los pacientes tienen que ser remitidos a otros centros hospitalarios.



En Medellín, la Secretaría de Salud Municipal informó que la ocupación es del 66 %. Explicaron que hay 299 camas ocupadas de las que solo el 3,34 % corresponde a pacientes con coronavirus.



En Bolívar, el departamento llegó al 77,2 % de ocupación de UCI, por lo que cuentan con 329 camas disponibles.



En Valle la ocupación de las UCI se acerca al 74,04 %, según las autoridades sanitarias.



Señalan que la tasa de transmisión se ha estabilizado en las últimas jornadas, y desde la Secretaría de Salud de Cali informaron que esto se debe al modelo de vigilancia epidemiológica. En la capital del departamento la tasa básica de reproducción es de 1,14, lo que ubica a la ciudad por debajo de Medellín (1,19) y Bogotá 1,15.



Barranquilla, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia, no solo por contagios al día sino por muertes, tiene una ocupación del 80 %.



En entrevista con El Universal, el secretario Distrital de Salud, Humberto Mendoza, aseguró el pasado 12 de junio que actualmente la ocupación es "de 375 camas de unidad de Cuidados Intensivos, de 471 disponibles. Lo que equivale a un consumo del 80 %".



Otras regiones están enfrentando grandes dificultades para atender a sus pacientes, como es el caso de Chocó.



Desde el Gobierno Departamental manifestaron que no hay suficientes camas para la atención de pacientes con covid-19, ni manejo de los ventiladores, principalmente porque hace falta el personal y los equipos no cumplen con el propósito inicial de servir para habilitar nuevas UCI.



El procurador general, Fernando Carrillo, solicitó con urgencia al Ministerio de Salud, que en un plazo de 24 horas integre y traslade a Quibdó un equipo de profesionales para ejecutar un plan de acción para el departamento y disponga de acciones necesarias para manejar la crisis en la región, no solo por la falta de insumos, sino también por la alta tasa de contagios.



Otro departamento en situación crítica es Meta. Actualmente la ocupación es de 93,15 %. Dos pacientes tienen covid-19, siete son sospechosos y 59 están hospitalizados por otras causas.

Más ventiladores

Mientras la ocupación de unidades de Cuidado Intensivo aumenta, el Gobierno sigue en su carrera por conseguir nuevos ventiladores que puedan ser usados por los pacientes que lleguen a un estado más crítico, como consecuencia de la enfermedad.



Este martes, 49 ventiladores llegaron a Barranquilla para aumentar la capacidad en la atención en la ciudad. La capital del Atlántico es la que ha recibido hasta ahora más equipos, seguida de Buenaventura (30), Cartagena (29), Quibdó (10), Cali (10), Tumaco (9) y Villavicencio (4).



Según las cuentas de Plata, con 1.500 ventiladores que está negociando el Gobierno, se aspira llegar a 6.228 que llegarían al país en los próximos meses, para evitar que en el país se presenten situaciones como las que ya se registraron en otros lugares del mundo, en donde los pacientes murieron no solo por el coronavirus, sino porque no pudieron ser atendidos a tiempo.