Jhon Edward Montenegro Jimenez

"Colombia no tuvo la cuarentena más larga del mundo": presidente Iván Duque

El presidente Iván Duque afirmó que no es cierto que Colombia haya tenido la cuarentena más larga del mundo.



Según el presidente, no es preciso usar ese término, debido a que Colombia utilizó el concepto de Aislamiento Preventivo Obligatorio, y lo que se vivió durante el 25 de marzo hasta el 1 de septiembre fue un proceso de continua liberación de actividades productivas con responsabilidad.



“Antes del 1 de septiembre teníamos el 90 % de nuestras actividades económicas desde la oferta funcionando, y lo que veníamos haciendo era tener unos criterios de aislamiento que eran generalizados para toda la población”, afirmó el mandatario.



Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, también afirmó que Colombia no vivió la cuarentena más larga ni tampoco la más estricta.



“El aislamiento obligatorio permitió mantener todos los servicios y las actividades esenciales. Hay países del mundo en los cuales muchas actividades se restringieron a su nivel mínimo”, afirmó el ministro.

Además, Ruiz también destacó que el país no ha tenido que regresar nerviosamente a una cuarentena luego de una reapertura.

Protocolos para el espacio público



Fernando Ruiz también dio a conocer que el Ministerio de Salud expidió la resolución 1513 de 2020 que regula los protocolos a tener en cuenta en el espacio público en esta nueva fase de aislamiento selectivo.



La resolución 1513 recomienda mantenerse en aislamiento voluntario y respetar las normas de bioseguridad en el espacio público, por lo que recuerda la importancia del lavado de manos y el uso obligatorio de tapabocas.



El ministro explicó que la resolución 1513 también contiene medidas a seguir tras la salida y el regreso a casa, para el uso de transporte público e higienizar las superficies que tocamos en la calle.



El protocolo también contempla medidas para el cuidado de la salud mental y medidas para menores de 2 años y mayores de 70 años.