El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, respondió el comentario del actor Julián Román quien cuestionó la legitimidad de la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel'.



El General se refirió al mensaje "mafiosos capturando a mafiosos", que Román escribió en Twitter, y aseguró que es comentario equívoco que le dolió. "Yo no soy mafioso, me duele profundamente", mencionó.



En diálogo con Semana, el oficial habló sobre la polémica que ha generado la detención del jefe del 'Clan del Golfo' que ha llevado a que sea viral la información que asegura que, supuestamente, este se había entregado tras llegar a un acuerdo con el gobierno.



"Me duele muchísimo, hoy mirando a esta cámara y de cara al país le puedo decir a los colombianos con absoluta certeza que ni las fuerzas militares ni la Policía Nacional somos mafiosos. Rechazo profundamente, me duele profundamente esa afirmación que es falsa y mentirosa", mencionó.

Lea además: La respuesta de Mindefensa a quienes señalan que captura de 'Otoniel' fue un "montaje"



Vargas rechazó la opinión del reconocido actor y cuestionó su comentario al referirse a los militares y policías que perdieron la vida durante la operación de Osiris, mediante la cual fue ubicado 'Otoniel'.



"Cómo vamos a ser mafiosos si hemos perdido a 42 compañeros. Esta no es una Policía mafiosa, es una Policía y Fuerzas Militares reconocidas en el mundo por su valor, por su comportamiento ético, por nuestro comportamiento protegiendo a los colombianos", indicó.



Además, en defensa de la Policía, el General recalcó que esta es una institución reconocida internacionalmente, por lo que no deberían ponerse en dudas sus actuaciones. "Si hay algún ser humano que cometa un acto contrario a la ley, que se desvíe de su camino, que le caiga todo el peso de la ley y seremos los primeros en capturarlo y entregarlo", dijo.



Lea también: Gobierno pagará millonaria recompensa por captura de alias 'Otoniel', confirmó la Policía



Pero el general Vargas no fue el único que se pronunció, a través de redes sociales hubo diferentes reacciones al mensaje del actor. Uno de ellos el de la senadora Paloma Valencia, quien celebró el resultado del operativo y felicitó a la Fuerza Pública por este.



"Rechazamos los discursos que siguen estigmatizando a nuestros hombres; debemos recordar que todos los días arriesgan sus vidas para defender la seguridad ciudadana", escribió Valencia en su cuenta de Twitter.



"Julián, hay otras formas de buscar likes en las redes sociales, por favor un poco de respeto con los soldados y policías que te permiten en democracia escribir este tipo de cosas. Ahora bien, si tu odio es contra el gobierno civil, te equivocas de target. Paz no hay en tu corazón", mencionó @jeanmejia3 en la misma red social.



Por su parte, la Fundación Dante, defensora de las Fuerzas Militares, publicó un comunicado en el que aseguró que el mensaje del actor "son una nueva forma de estigmatización en el país".