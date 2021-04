"No hemos autorizado a Angelino Garzón ni a nadie para hablar con el ELN": Gobierno

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Luego de que el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, asegurara ante la Justicia Especial de Paz, JEP, que al cierre de su gobierno se hubiera podido firmar un acuerdo de cese al fuego con ELN pero que un funcionario del nuevo gobierno lo impidió, este martes la administración de Iván Duque lo rectificó y negó esa versión.



En ese sentido se pronunció el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien negó que el exvicepresidente de la República, Angelino Garzón, hubiese sido un enviado del presidente Iván Duque para decirle al ELN que esperara la firma del cese al fuego a la nueva administración.



“Lo que le puedo asegurar es que desde el 7 de agosto cuando se posesionó el presidente Duque y 13 de agosto cuando yo asumí, no hemos autorizado a Angelino Garzón ni a nadie para que vaya a hablar con el ELN”, aseguró el comisionado en declaraciones a Caracol Radio.

La versión de que fue Angelino Garzón se dio por parte del senador Roy Barreras, como también del analista y exguerrillero del ELN León Valencia, quienes expresaron que el funcionario del gobierno Duque al que se refirió el expresidente Santos era el hoy embajador de Colombia en Costa Rica.



“La posición del presidente Duque es clara y eso desmiente al expresidente Santos. Imagínese que hubiéramos tenido contacto con el ELN, eso hubiera sucedido en los tres primeros meses y eso no sucedió”, señaló Ceballos, quien precisó que tuvo varios contactos con el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, pero que en ninguna de esas conversaciones se avanzó de forma notoria.



Incluso, dijo el comisionado Ceballos, que las declaraciones de expresidente Santos resultan curiosas al decir que el gobierno Duque habló con el ELN, “son contradictorias con lo que expresó en su momento el gobierno Santos en la mesa de negociación”.



En ese mismo sentido se pronunció el jefe guerrillero Pablo Beltrán, quien sostuvo que si bien Angelino Garzón siempre estuvo cercano al proceso, no fue él quien entorpeció el proceso de negociación.



Para el guerrillero, el “saboteo abierto vino desde los mismos negociadores del gobierno Santos”. No descartó que el responsable hubiese sido directamente el jefe negociador del gobierno, el exvicepresidente Gustavo Blel.