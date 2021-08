La representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en Colombia, Gina Tambini, fue enfática en decir que no existe un variante colombiana del covid-19 y que se les ha pedido a los países e investigadores no nominar las variantes con nombres de los países para evitar la estigmatización.



"No existe una variante colombiana. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a todos los países, a todos los investigadores, no nominar las variantes con nombres de los países en el que en un inicio se identifica la variante", expresó la doctora Tambini en Caracol Radio.



El pronunciamiento de la funcionaria surge como respuesta a la afirmación de Carlos Migoya, presidente ejecutivo de los hospitales Jackson Memorial en Estados Unidos, quien aseguró hace unos días que en Miami se identificó que un 3,2 % de los casos de covid corresponden a "un variante nuevo para nosotros, que la Organización Mundial (de la Salud) nos dijo que era el variante colombiano, que por primera vez lo habían visto fuera del país".



De acuerdo con Tambini, "a lo que se refiere el colega es una variante P.1.621 que todavía no está identificada por la OMS como variante de interés ni tampoco como variante de identificación, que se nominan a medida que sus características van cambiando y crean cierta alerta en término a esa capacidad de transmisibilidad que nos debe mantener una mayor alerta".

La Representante de la OPS y la OMS en Colombia apuntó que desde el Instituto Nacional de la Salud y la red de laboratorios con capacidad para secuenciación genómica se han identificado 61 linajes del covid-19 en el país, además de la presencia de las variantes Alpha, Gamma y Delta.



"Las vacunas que tenemos disponibles en este momento, sobre todo las vacunas que se están aplicando en este momento en Colombia, que todas ellas tienen la autorización de la OMS para ser utilizadas en esta situación de emergencia, sí protegen contra el SARS-CoV-2 y todas las diferentes variantes", subrayó.