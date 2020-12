Jhon Edward Montenegro Jimenez

Colombia no está en riesgo de quedarse sin vacunas a través del Covax: Minsalud

Una información difundida por la agencia de noticias Reuters prendió las alarmas sobre la posibilidad de que Colombia tenga que esperar por una vacuna contra el covid-19 hasta el año 2024, por “el riesgo de fracaso al que se encuentra expuesto Covax”, mecanismo por el que el país ya compró 20 millones de dosis para diez millones de personas.



Según la información de Reuters, que cita documentos de Gavi, alianza que codirige Covax, los promotores de esta alianza que busca garantizar una vacuna para los países de ingresos medianos y bajos, aseguran que Covax está luchando “contra la falta de fondos, los riesgos de suministros y los arreglos contractuales complejos que podrían hacer que sea imposible lograr sus objetivos”.



Ante este preocupante panorama que planteó Reuters, el Ministerio de Salud aclaró que la información se refiere a los 92 países más pobres que reciben la vacuna financiada por Gavi, diez de estos países ubicados en América Latina.



Sin embargo, el Ministerio aclaró que Colombia no hace parte de esos 92 países más pobres, pues el país se autofinancia junto con otros 27 países de América y ya tiene compromisos contractuales para recibir las diez millones de vacunas para el año 2021.



“Colombia es un país que se autofinancia, son 27 países en las Américas, y el Fondo Rotatorio ha realizado la licitación internacional para estos países de las Américas desde Noviembre”, afirmó la cartera de salud.



La meta de Covax es entregar 2.000 millones de dosis de vacunas para el final del año 2021, cubriendo el 20% de la población de 92 países pobres y de ingresos medios. Aunque 186 países se han suscrito a este mecanismo, la prioridad serían los países más pobres de América, África y Europa.

La agencia de noticias contó que los documentos internos afirman que existe un alto riesgo de que la instalación de Covax no sea exitosa, lo que podría dejar a las personas de los países más pobres esperando por una vacuna hasta el año 2024.



Según el informe conocido, Covax tiene altos riesgos porque se estableció muy rápidamente, operando en un territorio inexplorado.



Reuters afirma que se contrató además a Citigroup para asesorar al fondo sobre los riesgos financieros y encontró que el mayor riesgo existe debido “a las cláusulas en los contratos de suministro que permiten a los países no comprar vacunas reservadas a través de Covax”.



Según la información entregada por el Ministerio, Colombia no sufre riesgos de quedarse sin vacuna hasta 2024 con Covax, pues se ha conocido también en los últimos días que el gobierno trabaja en acuerdos de negociación bilateral para conseguir las dosis restantes en diálogos directos con las farmacéuticas.



Sin embargo, la información de Reuters no deja de ser preocupante, pues supondría que varios de los países de menores ingresos se quedarían sin un biológico por lo menos por cuatro años más.



Reuters consultó a Gavi sobre los documentos, ante lo que un portavoz afirmó que el organismo sigue confiando en que se lograrán sus objetivos, pero sería irresponsable no evaluar los riesgos y construir políticas e instrumentos para mitigar esos riesgos ante el complejo panorama que supone la distribución mundial de una vacuna contra el covid-19.