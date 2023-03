"No es un chantaje al Gobierno": Presidente de Viva Air defendió suspensión de operaciones

Una difícil situación viven miles de pasajeros en los aeropuertos del país, luego de que la aerolínea Viva Air decidiera suspender sus operaciones por una grave crisis financiera.



Desde el pasado lunes, 27 de febrero, Viva Air paralizó toda su operación aérea, pues informaron que la Aeronáutica Civil no les dio respuesta a la solicitud que presentaron desde agosto de 2022 para integrarse con Avianca.



Esta decisión de cancelar todos sus vuelos ha sido fuertemente criticada por lo que el presidente de Viva Air, Francisco Lalinde, se pronunció y defendiendo la decisión de la aerolínea, culpó a la Aeronáutica Civil.



Lea aquí: ¿Por qué Viva Air hizo un ‘aterrizaje forzoso’? Las razones de la crisis que generó caos en los aeropuertos

"Lo que está sucediendo hoy es resultado de la espera de siete meses de aprobación de un proceso de integración que al día de hoy no ha podido ser resuelto por las autoridades aeronáuticas colombianas, un proceso de integración que ha tenido múltiples tropiezo", indicó Lalinde en el programa 'Pregunta Yamid'.



Además, dijo que esta decisión no es un proceso de chantaje al Gobierno, como lo manifestó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien aseveró que la determinación de Viva Air de cerrar se tomó para presionar la integración de dicha empresa con Avianca.



"Ante el silencio de Aerocivil y no saber cuál era el futuro con esta decisión, tuvimos que darles prioridad a todos nuestros colaboradores. Viva está empezando un proceso de salida de más de 400 colaboradores de su planta de personas, eso no es un proceso de chantaje ante un Gobierno", dijo el presidente de la aerolínea.



Sobre los pasajeros que han sido afectados, Lalinde dijo que la situación era crítica y que "tenemos que ser realistas. En este momento tengo que darle prioridad a los compromisos que tengo con los colaboradores de Viva".