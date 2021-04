Duque sobre la reforma tributaria: "necesitamos extender los programas sociales y estabilizar las finanzas de la nación"

Natalia Moreno Quintero

El presidente de la República, Iván Duque, reiteró que es necesaria la Reforma Tributaria que presentará el gobierno, esta vez lo hizo durante la la posesión de Jaime Jaramillo como codirector del Banco de la República.



Según el presidente “nuestra convicción es dialogar con todos los actores parlamentarios y tener un debate sano y constructivo para proteger a los más afectados por la pandemia, y garantizar la estabilización de las finanzas públicas que, según el FMI, Colombia tiene una proyección de crecimiento cercana al 5 % y eso se puede lograr en la medida que avancemos con la vacunación masiva, la reactivación segura y que garanticemos la transformación social sostenible y solidaria para que no tengamos retrocesos en materia de pobreza. De nada sirve crecer ahondando desigualdad”.



Según el mandatario “hoy hay una urgente necesidad de extender los programas sociales del gobierno nacional, así como la estabilización de las finanzas de la nación para cumplir esos propósitos y mantener la confianza de la inversión, la credibilidad histórica de nuestro país que ha tomado siempre medidas macroeconómicas responsables y en muchas circunstancias han tenido que clamar por compromisos colectivos pero que nos ha dado un sello ante los ojos del mundo”.



Así mismo, indicó que “el propósito de crecer con sostenibilidad es fundamental y hago esta mención porque tanto la política fiscal como la monetaria tienen que ir de la mano. El propósito es Colombia y eso implica que las medidas importantes estén acompañadas de las decisiones de la política monetaria, controlando la inflación pero garantizando los flujos de liquidez en el año que más lo necesitamos”.

El economista Jaime Jaramillo Vallejo se posesionó este lunes como nuevo codirector y miembro de la junta directiva del Banco de la República. Colprensa - Presidencia de la República

Sobre el nuevo funcionario del Banco de la República, el Presidente resaltó que llega con una trayectoria en aspectos macroeconómicos y monetarios “que es a todas luces un reconocimiento de vida. Usted fue asesor de la junta monetaria de nuestro país, fue decano de economía de la Universidad Javeriana. En el FMI y en el Banco Mundial participó en grandes procesos de reforma de política monetaria en todo el mundo”.



Y agregó “su trayectoria lo acredita como miembro de una junta que tiene la vocación de independencia para ser autoridad monetaria cambiaria y crediticia y de actuar de manera patriótica frente a las necesidades derivadas de la pandemia. Durante este año hemos visto cómo el mundo reacciona frente a un enemigo invisible que nos ha arrebatado más de 60 mil vidas en nuestro país”.



Jaime Jaramillo Vallejo es PHD en Economía de la Universidad de Boston y en su trayectoria se cuentan su paso por el Fondo Monetario Internacional, FMI; el Banco Mundial; el Banco Asiático de Desarrollo; el Departamento Nacional de Planeación; y la decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana.



Finalmente, Duque también indicó que “esta pandemia exige que en simultaneo defendamos la salud y la vida y la capacidad de respuesta del sistema de salud y el desarrollo económico, sin este último no hay salud y sin la salud no hay desarrollo económico,, no hay entonces oposición entre esos dos frentes”.