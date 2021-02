"Nadie se puede colar en la fila para obtener la vacuna": Superintendencia de Salud

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, advirtió que cualquier irregularidad en el proceso de vacunación de los colombianos en la emergencia generada por el Covid-19 será sancionada.



Según el funcionario, “aquí nadie puede fallar, si en nuestras auditorías encontramos reincidencias o evidencias que ha habido un mal comportamiento que funcionarios se han colado la fila, que han utilizado atajos nosotros tomaremos las decisiones necesarias y recuerde que tenemos una ley que nos permite ir contra los responsables de este desvío que están atentando contra los lineamientos del Ministerio de Salud”.



Así mismo, indicó que “los actores del sistema han hecho un gran esfuerzo administrativo, financiero, logístico y asistencial. Necesitamos que este proceso represente una vacunación exitosa que no tenga traumas. Desde la superintendencia vamos a ser implacables sobre aquellos que infrinjan o que tengan mal comportamiento con el proceso”.

A su turno, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, sostuvo que “en el plan de vacunación están definidos quiénes son los trabajadores de salud de primera, segunda y tercera línea con base en el ámbito bajo el cual se trabaja y no en la especialidad. En urgencias podemos tener profesionales en servicios de urgencias de distintas especialidades, y es allí donde se define si el profesional trabaja en el área covid o en el área no covid”.



En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación ya se había referido al tema, el ente acusador emitió una alerta frente a la pérdida que se viene presentando en diferentes regiones del país, de algunas dosis de la vacuna contra el Covid-19, así como algunas de las irregularidades en relación con los turnos de vacunación.



Al respecto, el Ministerio Público ha anunciado que solicitará las explicaciones necesarias en cada caso, e iniciará las investigaciones que corresponda a fin de establecer si por acción o por omisión se debe aplicar algún tipo de sanción; así como para identificar aquellos casos en los cuales se deba informar a las autoridades judiciales o de Policía.



En este sentido la Procuraduría aclara que es consciente por explicaciones que se le han entregado, y por las capacitaciones recibidas, que el manejo de la vacuna puede conllevar, por errores involuntarios o accidentes, la pérdida de algunas dosis. Sin embargo, aclara también que esta condición no significa que no se deba estar alerta e investigar cada caso de manera particular a fin de evitar o castigar cualquier falta disciplinaria o incluso acciones criminales.



"No vamos a descuidar un solo aspecto por insignificante que parezca, no vamos a bajar la guardia en ninguna región, no vamos a desatender ninguna denuncia. Quien por acción u omisión ponga en riesgo la vida de otra persona debe ser castigado con todo el peso de la Ley. Aquí nadie puede saltarse la fila, nadie puede desperdiciar una sola dosis de la vacuna. Nos vamos a dedicar a acabar con ese cuentico de que el vivo vive del bobo", afirmó la Procuradora General Margarita Cabello.