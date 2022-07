Nadie puede decir que he politizado el Centro Nacional de Memoria: Darío Acevedo en la JEP

Darío Acevedo, quien presentó su renuncia como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, declaró este lunes ante la JEP en el marco de las medidas cautelares sobre el guion del Museo Nacional de Memoria y la colección 'Voces para Transformar a Colombia'.



Esta diligencia responde al proceso de protección impuesto por la JEP, al encontrar un incumplimiento de los acuerdos realizados entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y las víctimas que participaron en la creación de la mencionada colección, en respuesta a una solicitud del senador Iván Cepeda en 2019.



Esto luego de que se conociera que Acevedo presuntamente intentó modificar el guion del museo al no estar de acuerdo con los ejes narrativos de Cuerpo, Tierra y Agua.



En esta diligencia, que inició pasadas las 8:00 de la mañana, Acevedo expuso las actividades a su cargo y sus propósitos como director, cómo fue el proceso de empalme al asumir su cargo y dijo que no recuerda haber recibido información sobre pendientes con el museo hasta más adelante.



Sobre la exposición de 'Voces para Transformar a Colombia' y sus presuntas modificaciones, dijo que él no modificó los contenidos. “Yo conversé con los equipos, discutí con ellos, les hable de la inconveniencia de esos ejes narrativos. Ellos defendían eso como algo que ya se había aprobado”.



Lea además: Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario, presentó su renuncia este lunes



Durante la diligencia, Acevedo dijo además que los ejes narrativos eran conceptos que “anonimizaban” a las víctimas, y frente a la pregunta de si consideraba que esto era así ¿por qué no lo socializó con ellas?, dijo que por falta de tiempo.



Acevedo manifestó que la exposición 'Voces para Transformar a Colombia' no la entendió como el guion del museo: “Entendí que era una exposición que tenía unos relatos y mensajes, pero nunca entendí que ese fuera el guion del Museo, porque ni la ley, ni el decreto contemplan que haya un guion único y definitivo”.



Por último, enfatizó en que nadie puede decir que ha politizado el centro. “La guerra viene desde afuera, pero yo adentro no toco esos temas, ni temas electorales, ni de doctrinas”.

¿Por qué la JEP estudia este caso?

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad consideró que es competente para adoptar medidas de protección de información y medidas cautelares respecto al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), si las actividades que este desarrolla eventualmente ponen en riesgo la debida preservación de la memoria histórica del país y los derechos de las víctimas.



Le puede interesar: Gobierno dice que no tiene certeza sobre el verdadero estado de salud de 'Iván Márquez'



En el auto AT-058 la SARV ratifica la garantía de los derechos de las víctimas como uno de los objetivos, mandato y esencia central del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), del cual hacen parte la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.