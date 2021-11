"Museo de la Memoria Histórica estará listo antes del 7 de agosto de 2022": Duque

En conmemoración a la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado Colombiano y las Farc, el cual cumple cinco años, el presidente Iván Duque hizo un balance de la implementación de los mismo, además de prometer la entrega del Museo de la Memoria Histórica de Colombia antes de que se acabe su mandato.

“No solamente pusimos la primera piedra del museo, sino que semanalmente le estamos haciendo seguimiento y hoy puedo comprometerme que antes del 7 de agosto de 2022 estará terminado e inaugurado el museo de la memoria histórica de Colombia, que también le pertenece a todo un país”, dijo el presidente Duque.

El primer mandatario comentó que le duelen los asesinatos de excombatientes y de líderes sociales, pero enfatizó en que estas muertes son responsabilidad de otros grupos armados, que no se acogieron al Proceso de Paz, por lo que hay que combatirlos para que exista paz en los territorios que conforman al país.



Agregó que aunque se han tenido que sortear múltiples obstáculos, incluyendo la aparición de la pandemia “nos alegra que el 95 % de las personas que han estado en proceso de reincorporación, tienen acceso a la seguridad social, a los bienes y servicios del estado y hemos logrado que quienes permanecen en las Etcr empiecen a construir soluciones de propiedad y vivienda”.



Dijo también que a pesar de los obstáculos ya son más de 3.000 proyectos productivos individuales y se ha dado un salto enorme en los colectivos, además de que se ha logrado concretar 14 planes territoriales.



De igual forma, el mandatario comentó que el anhelo que tienen los colombianos es que la verdad sea total “que no sea una verdad adaptada, que sea una verdad oportuna y que se entienda por parte de los victimarios si no la comparten en el momento debido, la sanción también estará presente, como un mecanismo para mostrar que nadie está por encima del estado ni lo puede manipular”.

El presidente Duque agrego que aunque se habla del concepto restaurativo “también hay un anhelo de las víctimas al ver la sanciones porque de ellas también dependerá la reconformación en el alma de quienes en el fondo de su corazón portan un terrible dolor”. Dijo también que la restauración no puede ser discursiva “Avanzar en este propósito no es atacar, ni bombardear ni enemistar las instituciones. Todo lo contrario es buscar que todos caminemos como sociedad para que esa reparación se de”.



En su discurso también le pidió a la JEP avanzar en las denuncias de la Fiscalía en cabeza de las Farc, sobre desaparición forzada, desplazamiento forzado y financiación de esta extinta guerrilla.



Frente al ELN dijo que el mensaje que se la ha dado es contundente “alcanzar la paz requiere un compromiso que no sea de palabra, ni discursivo, y eso implica la liberación de todos los secuestrados y ponerle fin a todos los actos criminales, pretenden hablar de paz mientras se asesina y secuestra es una burla a la Colombia que construye la Paz todos los días”.