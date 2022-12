Murió niña en la frontera entre Colombia y Venezuela al ser desconectada de su oxígeno

Una menor de 5 años, murió en Boca de Grita, municipio de García de Hevia, del estado de Táchira, en Venezuela, luego de ser desconectada de la bombona de oxígeno de la ambulancia en la que era trasladada para que la dejaran cruzar a Colombia en una carretilla de madera.



El hecho se presentó en la mañana de este jueves, a pocos metros del Puente Internacional Unión, donde según algunos testigos, los militares no permitieron el paso de la ambulancia.



“No la dejaron pasar. La Guardia está acostumbrada a que si llega un herido no lo dejan pasar, no dejan pasar las ambulancias, porque supuestamente el puente está cerrado, pero para pasar contrabando ahí nadie dice nada porque ellos cobran por eso”, relató una fuente fidedigna de la parroquia a quien se le protege su identidad por razones de seguridad.



Jhonatan Pernía, padre de la menor, sostuvo que la muerte de su hija fue negligencia de los guardias, por no permitir el paso humanitario y negligencia médica, porque no se le debió quitar el oxígeno cuando la niña estaba viva.



Asimismo, sostuvo que: “Ella falleció cuando cruzaron el puente. Murió por falta de oxígeno. Cuando llegaron al puesto médico en Colombia, la doctora dijo que estaba sin signos vitales. Mi esposa se regresó con mi hija en la carretilla, el señor la traía tapadita por la lluvia”.



Así entonces, el cuerpo sin vida de la niña quedó en la carretilla y cerca de las 8:00 de la mañana el cadáver fue trasladado al ambulatorio de Boca de Grita. Los lugareños de este sitio, a su vez, manifestaron que se encuentran conmocionados por esta situación.