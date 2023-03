MinTransporte pide reducir nuevamente tarifa del IVA a tiquetes aéreos, ¿cómo quedaría?

En medio del agitado panorama que atraviesa el transporte aéreo en el país por la integración de Avianca y Viva Air, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes solicitó al Ministro de Hacienda bajar el IVA de los tiquetes aéreos al 5 %.



La petición se conoció en la Comisión VI del Senado, donde Reyes le solicitó al ministro José Antonio Ocampo, reducir las tarifas del IVA a los tiquetes aéreos.



La propuesta del funcionario busca que esa industria tenga la misma reducción que gozó durante los últimos años de la pandemia, en el Gobierno de Iván Duque, teniendo en cuenta que la compra de tiquetes en el país ha disminuido.

#ComisiónVI | El @MinTransporteCo, Guillermo Reyes, confirma que le solicitó al @MinHacienda que se evalúe la posibilidad de regresar al IVA del 5 por ciento en los tiquetes aéreos y no se aplique la tarifa plena del 19 por ciento, dado que la compra de tiquetes disminuyó. pic.twitter.com/JuZ8CQBCUT — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) March 22, 2023



La modificación del IVA en el Gobierno pasado se llevó a cabo durante la temporada de restricciones por la pandemia, con el fin de apoyar al turismo, como uno de los sectores más golpeados por el impacto económico de este fenómeno.



Por esa razón, hasta el 31 de diciembre de 2022, el impuesto a los tiquetes solo era del 5 %. Sin embargo, el 2023 comenzó con una mala noticia para los viajeros, pues la tarifa se incrementó nuevamente al 19 %, como se aplicaba antes de la pandemia.



Aunque el Ministro de Hacienda no se ha referido a esta propuesta, cabe recordar que hace tres semas, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, aseguró que no veía viable en este momento dicha reducción.



“Hay que ser muy honesto: no nos engañemos, que ahorita no podemos bajar el IVA porque eso necesita una reforma tributaria”, señaló el jefe de la cartera de Comercio, durante su participación en una de las sesiones de la Comisión II del Senado.