Decreto 1174 no busca cambiar "ninguna forma de contratación", dice Mintrabajo

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El decreto 1174 de 2020, que empezará a regir el año entrante, ha provocado una polémica en Colombia. Algunos señalan, incluso, que se trata de una reforma laboral encubierta.



El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que este decreto nació del artículo aprobado por el Congreso de la República en el Plan Nacional de Desarrollo, en 2019.



Cabrera explicó que el decreto no es una reforma laboral encubierta, sino que, por el contrario, busca proteger a los trabajadores cuyo ingreso mensual es menor a un salario mínimo. Tampoco busca "cambiar ninguna forma de contratación", resaltó.



"¿Qué hace el decreto? De aquí en adelante, cada vez que le paguen a ese trabajador por uno o dos días, lo que fuere, si sumados esos ingresos no llega al salario mínimo, páguele el 15 % con destino al ahorro para su vejez. Ese es el propósito del decreto: iniciar ese proceso de formalización".



Y añadió: "El Gobierno le entrega el 20 % más para que ayude a cotizar para su vejez".



Así mismo, expuso que la contratación laboral formal por menos de un salario mínimo legal vigente tendría que aprobarse vía Congreso de la República, "y eso no ha pasado".

Según el ministro, el decreto 1174 no busca "violar las normas de contratación y del Código Sustantivo del Trabajo".



"El siguiente decreto que vamos a expedir es que esos aportes se conviertan en semanas cotizadas", dijo.



Para Cabrera, se beneficiarían, por ejemplo, las personas que son contratadas por horas o días.



"No sigamos con 12 o 13 millones de personas que no están cotizando en el sistema de seguridad social en Colombia”, reflexionó.



También afirmó que con este decreto el Gobierno busca "empezar la formalidad".



De acuerdo con Cabrera, las empresas no pueden cambiar las condiciones actuales a los trabajadores con base en el decreto 1174.