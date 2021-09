En un enfático mensaje que publicó en Twitter, la ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Karen Abudinen, pidió a la Real Academia de la Lengua Española que se pronuncie públicamente y desmienta los significados que algunas personas le han dado a su apellido en redes sociales.

Con ese llamado le ha salido al paso a los comentarios en redes sociales que usan la palabra "abudinear", tomada de su apellido, para hablar de un robo, esto a propósito de la intensa polémica que vive la Ministra por el controvertido contrato entregado a la unión temporal Centros Poblados para la cobertura de internet en territorios sin acceso a este servicio en Colombia.

"Le he solicitado a la @RAEinforma que se pronuncie públicamente y desmienta lo que en redes y en algunos medios colombianos se afirma. Mi apellido y el de ningún ser humano puede ser utilizado para degradarlo, eso es un crimen", escribió la Ministra.

Le he solicitado a la @RAEinforma que se pronuncie públicamente y desmienta lo que en redes y en algunos medios colombianos se afirma. Mi apellido y el de ningún ser humano puede ser utilizado para degradarlo, eso es un crimen . #SeguimosTrabajando — Karen Abudinen (@karenabudi) September 6, 2021

"La @RAEinforma fue utilizada por las “jaurías” digitales para incubar la falsa creencia de que mi apellido fue adoptado por ellos como verbo que significa “robar o estafar” en Colombia. Esto está llegando a límites inconcebibles (...) ¿Imaginan el daño que le hacen a los miembros de mi familia entre los que hay menores de edad?. ¿Son las redes sociales las que sentencian en Colombia ? ¿Este es el resultado de actuar en contra de los corruptos?, dijo la Ministra.

En días pasados, un usuario de Twitter le preguntó a la cuenta de la RAE en esa misma red social si existía el verbo "abudinear" y en qué contextos se podría usar: "¿Existe el verbo ABUDINAR y de ser así, que significa y en qué contexto se puede usar?", escribió el usuario @yeto03.

A lo que la cuenta de la RAE respondió: "Documentamos las formas «abudinar» y «abudinear» en textos de redes sociales como verbos de reciente creación, usados en el habla popular de Colombia con el sentido de ‘robar, estafar’".



Ese tuit desencadenó más críticas y comentarios en las redes sociales, que provocaron la exigencia de la Ministra.

Lea también: Ministra Abudinen dice que no va a renunciar: "no fui la que se robó la plata"



"No se reconoce "abudinear" como un verbo", aclara la RAE

Debido a la controversia, otro usuario consultó nuevamente a la RAE sobre el término: ¿Es cierto, como circula en algunos medios colombianos, que la RAE ha reconocido o aceptado los términos «abudinar», «abudinear»?

A lo que le contestaron: "No. El servicio de consultas de la RAE respondió una duda sobre esos términos diciendo que se trata de derivados recientemente creados a partir del apellido de una política colombiana, que circulan en las redes sociales. En absoluto implica su reconocimiento oficial ni mucho menos su inclusión en el diccionario académico".

Mintic sigue en el centro de la polémica

Cabe recordar que el pasado viernes, se llevó a cabo la moción de censura en contra de la ministra Abudinen, la cual le tramitaron en la plenaria de la Cámara los partidos de la oposición. En la jornada, en la cual se defendió por más de una hora, afirmó que “no fui yo la que se robó la plata. Me dicen que mi responsabilidad política es la de renunciar, mi deber era denunciar el hecho de corrupción ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría”.



La funcionaria sostuvo además que “mi responsabilidad política es la de destapar la corrupción dentro y fuera del Ministerio. Esta es mi responsabilidad política, acá estoy poniendo la cara. Señores representantes los he mirado y he escuchado sin temor, porque lo más importante es la conciencia, cuando se actúa con vehemencia y transparencia siempre está la verdad”.