Minsalud definió estrategias ante desabastecimiento de medicamentos en el país

La ministra de Salud, Carolina Corcho, alertó sobre el desabastecimiento de algunas referencias de medicamentos y presentó una serie de medidas que se adelantaran para hacer frente a esta situación.



Corcho sostuvo que este no es un fenómeno nuevo, y que se ha derivado desde la pandemia por covid-19. "Hay varias causas que explican el desabastecimiento, entonces vamos a presentarle al país una serie de soluciones. Hay unas que son de corto plazo, pero otras de mediano y largo plazo porque tenemos que proyectarnos frente a la situación", dijo.



La ministra indicó que hay un grupo de medicamentos que son escasos por un tema global, derivado de ausencia de materias primas, envases, empaques y productos terminados. "Para esta situación hay unos mecanismos a los que podemos apelar que son las compras agregadas, intercambio entre países y específicamente hay una alternativa que es el Fondo Estratégico de la OPS", explicó la ministra de Salud.



Un segundo instrumento está a cargo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que es la importación de vitales no disponibles, para poder rápidamente agilizar el ingreso de los medicamentos al mercado del país.



Por otro lado, el desabastecimiento de algunas referencias de medicamentos, se estaría dando por la preferencia de ciertos productos comerciales por parte de los pacientes. Los anticonceptivos orales son un ejemplo de ello.



Para el caso de los medicamentos anticonceptivos, se cuenta con alternativas que son remplazables por marcas genéricas. "Entonces vamos a hacer un llamado a los médicos y médicas, para que, en este momento dada la escasez de esas dos marcas, se oriente a las pacientes para que los sustituyan por marcas que sí están en el mercado y que tienen los mismos efectos", sostuvo Corcho.



Otro grupo de medicamentos tiene que ver con la segmentación del canal institucional y comercial. "Tiene que ver con el control de medicamentos, en donde hay actores y proveedores a los que les es más rentable mantener los medicamentos en el canal comercial y no en el institucional", explicó la ministra de Salud.



Para este último caso, Corcho hizo un llamado para que los reportes correspondan efectivamente por parte de los proveedores y productores, para poder hacer el control efectivo, y así se mejore la transparencia.