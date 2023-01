MinMinas reitera que Colombia no concederá más contratos de exploración de petróleo y gas

La Ministra de Minas y Energía, en medio de su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, volvió a insistir en que Colombia no concederá contratos nuevos de exploración de petróleo y gas.



“Es una señal en nuestra lucha contra el cambio climático”, dijo.



"Sabemos que muy pronto quienes son importadores de carbón ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa", señaló Vélez ante los asistentes.



Seguido de esto la ministra reiteró una posición sobre la que otros ministros como el de Hacienda, José Antonio Ocampo, han asegurado que no es una decisión tomada: "decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático", argumentó Vélez.



Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol quien también se encuentra en Davos, aseguró que la compañía está decidida en formar parte de la transición energética, pero es necesaria la exploración y la producción de gas y petróleo.



Por su parte, el ex candidato presidencial Enrique Gómez, criticó esta decisión , “la irresponsable Irene Vélez, desde Davos, dice que no habrá más exploración de gas natural. La declaratoria de ruina para Colombia se hace ahora internacional. Una falta absoluta de conexión con la realidad”.