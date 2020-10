Minjusticia renunciará a comisión de FCF tras polémica por asistir al partido de la Selección

Álvaro José Carvajal Vidarte

El ministro de Justicia, el vallecaucano Wilson Ruiz, anunció este miércoles que renunciará a su cargo en la comisión de disciplina de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, a propósito de la polémica por su asistencia al estadio Metropolitano para el partido Colombia - Venezuela, el pasado viernes 9 de octubre.



Ruiz además ofreció disculpas "a la opinión pública, a todos los colombianos, si de pronto en ese actuar cometí un error".



"Yo estaba en Barranquilla haciendo mis labores de cárceles que todo el país conoce, reunión con jueces de ejecución de penas, y finalmente asistí al partido porque tengo un derecho para eso y me acompañaron mis dos hijos que toda la vida han sido deportistas", explicó el funcionario este miércoles a Blu Radio.



Ruiz explicó que al ser miembro del comité de disciplina de la Federación, "a mí me llamaron, a través de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, que tenía derecho a unas acreditaciones y efectivamente, me entregaron tres acreditaciones y con esas ingresé, con mis dos hijos, al estadio en Barranquilla".



Dijo que fue con sus hijos, de 19 y 16 años, porque son jugadores de divisiones menores del Unión Magdalena y la Equidad, y "siempre" ha andado con sus hijos en lo relativo al deporte. Indicó que ellos no se trasladaron en el avión del Ministerio, sino que llegaron a la capital del Atlántico en un vuelo comercial.



"La verdad actué en una forma muy tranquila y yo acepté las tres acreditaciones por parte de la federación y finalmente invité a mis hijos, por eso ofrezco disculpas si de pronto otro colombiano, otra colombiana, se sintió ofendido porque no pudo ingresar al estadio", reiteró.

La Federación ha estado en el ojo del huracán, luego de que se denunciara la presencia de aficionados en el estadio durante el partido Colombia - Venezuela, ya que el ingreso estaba regulado por las medidas contra covid-19.

"Me apartaré del cargo en la Federación"

El ministro también ha estado en el centro de la controversia por hacer parte de la FCF, la cual actualmente está siendo investigada por el Gobierno Nacional por reventa de boleterías.



Lo anterior ha llevado a que se planteé la existencia de un posible conflicto de intereses y que haya suspicacias ante situaciones como la presentada en el juego Colombia - Venezuela.



Al respecto, el Ministro indicó en la entrevista que desde hace aproximadamente tres años hacía parte del Órgano de Primera Instancia, OPI, de Dimayor.



"Antes de ser ministro, me postularon para ser integrante de la comisión disciplinaria de la FCF. Me sometí al proceso en el cual votan todos los clubes aquí en Colombia y salí elegido"

Recalcó que "es importante que quede claro: yo pertenezco a la comisión disciplinaria antes de ser Ministro", y precisó que ingresó a la federación hace aproximadamente un mes, mientras el ofrecimiento del Gobierno Nacional fue a finales de septiembre.



Sin embargo, el ministro Ruiz aseguró que se apartaría de su cargo en la comisión disciplinaria de la FCF porque "no es ético".



"No tengo ningún inconveniente, y lo anuncio públicamente al país, en retirarme de la Federación, de la comisión disciplinaria, para evitar cualquier tipo de inconveniente desde el punto de vista ético y para que estemos todos tranquilos en ese sentido", anunció.

La polémica

Aunque el juego fue el viernes, la controversia comenzó el pasado domingo, 12 de octubre, cuando Noticias Uno dio a conocer que el funcionario estuvo en palco con sus dos hijos durante el mencionado partido, invitado por la Federación y a pesar de las restricciones por la pandemia de covid-19.



Ruiz confirmó este martes que había estado en el encuentro válido por la primera fecha de las eliminatorias a Catar 2022, luego de que "directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, y la FCF me asignaron tres acreditaciones para ingresar al estadio".



Cabe recordar que la Federación estuvo en el ojo del huracán desde el mismo viernes, luego de que se denunciara la presencia de aficionados en el estadio, entre ellos un comediante e influenciador, a pesar de que el juego se debió realizar sin público por la emergencia sanitaria.



Al respecto, la Federación indicó que "el protocolo establecido para partidos internacionales y la normativa del Gobierno Nacional para este tipo de eventos se cumplió a cabalidad" y que usó "menos de la mitad de los cupos fijados en el protocolo para partidos internacionales".



"En un caso muy puntual, uno de los patrocinadores optó por entregarle el cupo asignado para su directivo a un reconocido influenciador digital, quien al igual que los otros asistentes, cumplió con los parámetros de bioseguridad en cuanto a registro previo y lineamientos sanitarios", ampliaron.