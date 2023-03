MinInterior fue obligado a calificar secuestro de uniformados como "cerco humanitario": Director de la Policía

Este jueves, el director de la Policía, general Henry Sanabria, reveló detalles desconocidos sobre los hechos ocurridos en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde fueron secuestrados más de 70 policías por parte de campesinos, en medio de una protesta. Hechos que dejaron un policía y un campesino muerto.



En ese momento, el ministro del Interior, Alfonso Prada, calificó el secuestro de los policías por parte de la comunidad como un cerco humanitario y aseguró que el campesinado no podía ser estigmatizado.



"Esto es una intervención que hago cuando llegamos con la ministra de Minas a instalar la mesa, todavía nos falta la mitad del equipo y no sabíamos si se iba a dar diálogo o no, yo recibo un primer informe de ellos en el que me mencionan el tema de que habían hecho un cerco humanitario y lo que hago es reconocer de buena fe, la descripción que ellos hacen de la situación", explicó Prada en ese entonces, lo que provoco una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación.



Sobre esto, el general Sanabria aseguró en diálogo con Noticias Caracol, que "Lo que pasa es que el señor ministro en su momento fue de alguna manera constreñido por estas personas".



Además, explicó que los promotores de las manifestaciones "supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. Y que si en el documento del protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban. Entonces el señor ministro dijo 'coloquemos lo que ustedes quieren colocar ahí', pero es claro que fue un secuestro y así lo ha dicho el señor ministro".



No solo el general Sanabria catalogó estos hechos como un secuestro, sino que también reveló que los manifestantes amenazaron con asesinar a siete policías. "Prácticamente el señor ministro del Interior se canjeó por los policías", agregó.



Y puntualizó: "Con el señor ministro de Defensa, el ministro del Interior, el alto comisionado, el comandante de las Fuerzas Militares y quien les habla estuvimos en el sitio recibiendo a los policías y el señor ministro nos dijo 'yo me quedo aquí para que ustedes puedan salir'. Es un acto de valentía que le reconocemos al ministro del Interior desde la Policía".



Por último, el general Sanabria dijo que este secuestro está siendo investigando por la Fiscalía General de la Nación. "La Policía ya aportó todos los elementos probatorios para esto".