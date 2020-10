Minga indígena llegó a Bogotá: ¿dónde se quedarán y qué dice el Gobierno?

Andrés Camilo Osorio

La minga indígena que salió desde el Cauca el pasado fin de semana, llegó a Bogotá en la tarde de este domingo donde esperan reunirse con el presidente Iván Duque.



Después de su paso por Cali el fin de semana y de la falta de acuerdos en las reuniones sostenidas con ministros del Gobierno en la capital del Valle, los indígenas del Cauca se dirigieron en caravana hasta la capital del país.



Los indígenas fueron recibidos en varias zonas de Soacha y de la capital por ciudadanos que apoyan la movilización social.



La ministra del Interior, Alicia Arango, señaló que el Gobierno Nacional mantiene su voluntad de atender las solicitudes de la minga y propiciar un diálogo que permita solucionar las diferencias.



"Hicimos un recuento de avances y cumplimientos del Gobierno Nacional con los Pueblos Indígenas. Tenemos todo el interés de dialogar y escucharlos para atender sus peticiones", dijo.



"Han sido diferentes las muestras de nuestra disposición para concertar los enfoques y prioridades en materia de inversión social y desarrollo con los grupos étnicos. El trabajo de las comunidades indígenas y el Ejecutivo en el proceso de concertación de las propuestas del capítulo étnico lograron que se priorizara una inversión por 10 billones de pesos para los pueblos indígenas", puntualizó.

Sin embargo, resaltó nuevamente que "esta minga no es reivindicativa y queremos reiterarlo. Es una minga política, como lo han expresado los integrantes de ésta. Agradecemos a la minga su compromiso con la protesta pacífica y hacemos un llamado para evitar cualquier acto de vandalismo o bloqueo de vías".



Luego de pasar por Soacha, los indígenas entraron a la capital del país y se alojarán en el Palacio de los Deportes. Foto: Colprensa

Indígenas se quedarán en Palacio de los Deportes

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció en la mañana de este domingo que el Palacio de los Deportes es el lugar que acogerá a los indígenas.



"Hemos estado trabajando para garantizar un recibimiento seguro, bioseguro y muy respetuoso. Esto es una movilización social, no un problema de orden público. Eso es parte de no estigmatizar a la organización social; reconocer que hay una movilización pacífica", dijo la mandataria de la capital.



Aseguró que los líderes de la Guardia Indígena han cumplido los protocolos de bioseguridad y han mostrado una voluntad pacífica en el marco de su manifestación.



"La minga llega a Bogotá por la imposibilidad que ha tenido de reunirse con el señor presidente, por lo que no se han podido establecer acuerdos sobre ciertos puntos. Las marchas que verá esta semana Bogotá, como las que suele ver, se causan por los conflictos y desencuentros que hay entre la ciudadanía y la Presidencia de la República", manifestó.



Añadió que "le rogamos al señor presidente, por consideración con el país y con Bogotá, que, por favor, trate de resolver sus conflictos pacíficamente con los ciudadanos, de manera que las soluciones de fondo lleguen y nos evitemos riesgos innecesarios".



A su llegada al Palacio de los Deportes, en compañía con algunos líderes indígenas, la alcaldesa mostró los rituales de salud implementados por las comunidades indígenas, los cuales se compaginan con los protocolos de bioseguridad de la Alcaldía de Bogotá.



Al interior del recinto, habrá gestores de convivencia de la Alcaldía, acompañados de representantes de la Guardia Indígena.



"Es absolutamente falso que la minga la acompañará el Esmad. Eso sería irrespetuoso, además de innecesario. A la minga la acompañará su propia guardia y los gestores de diálogo y convivencia de la Alcaldía", apuntó.

Añadió que, en caso de que se requieran más cupos, habría un espacio dispuesto en el Parque de los Novios. En la capital habrá presencia de por lo menos 7.500 indígenas.