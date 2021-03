Medidas para Semana Santa afectarán al comercio y al turismo: Fenalco

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, manifestó su preocupación por las nuevas medidas restrictivas adoptadas en diferentes ciudades del país a puertas de Semana Santa, lo que afectará gravemente a los sectores de comercio y turismo que ya empezaban a mostrar signos de recuperación.



"Las restricciones desproporcionadas como el cierre de las playas en Santa Marta, no contribuyen a evitar los contagios y por el contrario afectan una semana que se mostraba promisoria para el país y para la recuperación de la economía", dijo y agregó que las consecuencias de las restricciones serán el cierre definitivo de establecimientos comerciales y la pérdida de más empleos.



De acuerdo con una encuesta de Fenalco, 73% de los colombianos se quedará en casa durante Semana Santa, no solo por el miedo al covid-19 y las restricciones, sino por que no hay dinero para viajar.

Asimismo, la mitad de los hogares destinaría un gasto menor en estas fechas especiales que el año pasado, cuando las restricciones a la movilidad eran extremas.



Cabe recordar que a nivel nacional Minsalud dio cuenta en su informe de este jueves que se confirmaron 6.732 casos nuevos, que elevan la cifra general a 2'359.942 personas contagiadas.



Para detectar estos casos, el Instituto Nacional de Salud, INS, y los otros entes de salud tuvieron que procesar que 52.145 pruebas: 29.940 PCR y 22.205 de antígenos.



Es preciso mencionar que de la cifra total, 39.328 casos se encuentran activos, mientras que 2'250.063 han logrado superar la enfermedad.



Con respecto a los fallecidos, el Ministerio de Salud indicó que se presentaron 125, de los cuales 111 pertenecen a días anteriores. Así pues, Colombia queda con 62.519 decesos por el nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Toque de queda en Cali para Semana Santa

De acuerdo al Decreto No. 4112.010.20.0155 del 25 de marzo de 2021, expedido por la Alcaldía de Cali, establece varias medidas restrictivas para la celebración de la Semana Mayor en la capital del Valle.



Las iglesias y lugares de culto solo podrán tener un aforo de hasta el 35%, sin que en ningún caso sobrepasen 50 personas, con

estricta observancia de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.



Se deben evitar las tradicionales procesiones, las actividades que generen riesgo, como el lavatorio de pies. En las ceremonias realizadas en los centros de culto, se debe hacer uso del tapabocas permanente que cubra nariz y boca, mantener el distanciamiento físico de dos metros entre cada persona y proporcionar a la entrada de la iglesia, templo o centro de culto el alcohol glicerinado o gel antibacterial para la higienización de manos.



Se debe asegurar una adecuada ventilación en templos, iglesias o centros de culto, teniendo todas las puertas y ventanas abiertas, garantizando suficiente circulación del aire.



Y por último estableció que se deben promover actos religiosos y de culto a través de la virtualidad.



Con respecto al toque de queda, en Cali comenzará este viernes 26 de marzo y va hasta el domingo 4 de abril. La medida regirá desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.



Es preciso mencionar que iniciada esta medida, los clientes de restaurantes y bares, podrán desplazarse hasta dos horas después de realizado el pago del servicio recibido.



El documento recalca que los trabajadores de los negocios nocturnos tendrán dos horas para realizar las operaciones de cierre del establecimiento.



Para quienes acudan a las salsas de cine, la Alcaldía señaló que los usuarios tienen dos horas para trasladarse a sus viviendas después de terminada la función.



El parágrafo tercero del Decreto da cuenta de que las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas, deberán estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o actividades.



Además, el 'pico y cédula' volverá en la capital del Valle desde el sábado 27 de marzo hasta el lunes 5 de abril, según el decreto expedido por la Alcaldía de Cali.

Esta medida busca garantizar el distanciamiento individual responsable y evitar aglomeraciones, quedó de la siguiente manera:

Durante estos días los ciudadanos pueden ingresar a establecimientos comerciales, bancos, entidades financieras, notarías y lugares para la prestación de servicios al público con base en el último dígito de su documento de identidad. pic.twitter.com/tzNTWpZSTK — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) March 26, 2021

El 'pico y cédula' aplica para los servicios y tramites notariales, bancarios, financieros (tales como casas de cambio, giros) y administrativos que para su realización requieran la comparecencia simultanea de dos o más personas.



Cabe mencionar que la medida no aplica para restaurantes, hoteles y/o

similares.