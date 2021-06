Medellín también se reactivará desde el 8 de junio: vea las nuevas medidas

Lady Johana Fiallo García

Medellín levantará las restricciones que se originaron con la pandemia del covid-19 desde el 8 de junio y empieza un plan de reactivación económica, anunció este martes el alcalde Daniel Quintero.

Es decir que se levantarán los toques de queda, ley seca y, pico y cédula que se rigen por estos días en la capital de Antioquia.



En una transmisión en vivo, el alcalde anunció el plan para reactivar todas las actividades económicas de la ciudad, y medidas que buscarán brindar más oportunidades para los jóvenes en temas como empleo, vivienda, transporte y educación.



Lea aquí: Desempleo en abril fue de 15,1%, cayó 4.7% en comparación con el 2020

“Debemos reconocer que esta no es solo una crisis económica y social, esta también es una crisis emocional y por eso es bueno ver cómo la están viviendo los jóvenes. La mayoría de ellos están sintiendo que no hay futuro, que no hay esperanza, por eso debemos abordar esta crisis de frente”, indicó.

“Sabemos la difícil situación que han vivido emprendedores, empresarios y comerciantes, por eso les queremos devolverle un poco de oxígeno sin bajar la guardia en las medidas de bioseguridad, pero generando espacios para la reactivación”, comentó Quintero Calle.



Además, hizo especial énfasis en que iniciará el Plan Joven ‘Medellín Futuro’ con que se creará el Fondo de Reactivación Económica y Social con $1 billón para los jóvenes y $2 billones para restablecer el tejido social.

Un plan de choque para la educación que contará con matrícula cero y que tendrá 50.000 becas para la Cuarta Revolución Industrial y 70.000 para bilingüismo. Y, por último, lanzará el Programa Libertad, con el que pretender llevar 300 mil computadores y bicicletas para jóvenes mayores de 14 años, con el objetivo de que puedan llegar hasta donde necesiten para seguir creciendo, estudiando y emprendiendo.

Entre tanto, hizo mención de que el próximo 30 de junio se hará la cumbre de empleo juvenil: “Con esta actividad pretendemos que se creen 20 mil empleos de choque y por eso estamos invitando a todas las agremiaciones y al sector privado para brindar opciones para los jóvenes, además, aprovechando la política pública establecemos cláusulas especiales para que las empresas que demuestren hasta el 30% de ocupación de jóvenes van a tener más opción de ganar los procesos de licitación y contratación con la Alcaldía”.



Cabe destacar que, entre sus anuncios por la reactivación económica de Medellín, el Alcalde informó que ya firmó los decretos con los cuales se habilita la realización de actividades masivas en la ciudad entre ellos, un partido de fútbol en el Atanasio Girardot entre Nacional y Medellín con aforo controlado; la Feria de Flores (del 12 al 22 de agosto) y la realización de eventos de moda como Colombiamoda, Colombiatex y Compra Hecho en Medellín.