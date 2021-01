Masiva fiesta en Cartagena pese a covid-19 causa polémica en redes sociales

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La realización de una masiva fiesta en Cartagena este puente festivo, a pesar del crecimiento de casos de covid-19 y la alta ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos en el país, ha provocado polémica en redes sociales.



Se trata de una fiesta privada llevada a cabo sin tener en cuenta ningún protocolo de bioseguridad.



En un video que se ha hecho viral queda en evidencia que los participantes son mayoritariamente jóvenes y que el uso de tapabocas fue nulo.



Siguiendo las imágenes, el reprochado festejo se adelantó al rededor de una piscina y contó con disc jockey.



Al menos 100 personas estaban en la fiesta al momento de la grabación del video.



Las autoridades de la capital del departamento de Bolívar no se han pronunciado sobre la aglomeración.



Sin embargo, usuarios de Twitter como @Danielbonilla dijeron que esta masiva celebración fue solo una de muchas. "Una de tantas que hubo, mi instagram estaba lleno de historias en lugares distintos. Un grupo de amigos cancelamos todos los planes que teníamos allá por las directrices del Alcalde dadas a principios de dic. No viajamos y en realidad en Cartagena todo, todo estuvo normal", comentó.



De otra parte, @Aragonmarcy expuso que "ver esto me da tristeza, enojo y frustración porque somos muchos los que estamos cuidándonos para poder salir de esto,pero a estas personas solo les importa ellos mismos y su diversión".



"Vergüenza e irresponsabilidad. Que tristeza mi ciudad, le quedó grande aplicar la ley y la norma", señaló @Danielladurand.



Para este fin de semana, Cartagena impuso un toque de queda nocturno (de 12:00 a 5:00 a.m.).

Las autoridades intervinieron 16 fiestas aproximadamente que generaban aglomeraciones.



El distrito turístico ha registrado 47.379 casos de covid-19 y 854 muertes desde la llegada de la pandemia al país, en marzo de 2020.