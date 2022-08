Más de 800 mil vacunas contra el covid-19 están a punto de vencerse: Minsalud

Sobre la caída en el ritmo de vacunación contra el covid-19, sobre el desabastecimiento de algunas referencias de medicamentos y sobre avance de la viruela del mono en el país habló la ministra de Salud, Carolina Corcho, en una rueda de prensa que dio este martes, para hacer un reporte sobre las próximas acciones de su cartera.



Corcho alertó sobre el desabastecimiento de algunas referencias de medicamentos, que se estaría dando por la preferencia de ciertos productos comerciales por parte de los pacientes. Los anticonceptivos orales son un ejemplo de ello. La ministra señaló que se trabajará en una campaña para generar confianza alrededor de estos productos.



Respecto de la viruela símica, la ministra aseguró que ya hay 273 casos en el país, lo que representa una duplicación en una semana, pues el pasado 18 de agosto Bogotá se habían reportado 127 contagios.



La jefe de la cartera de salud explicó, sin embargo, que la transmisión de esta enfermedad no es tan acelerada como la del covid-19, porque requiere un contacto más directo, aunque aclaró que esta no es una enfermedad de transmisión sexual.



Dijo que para esta enfermedad existe una vacuna, aunque es escasa en todo el mundo y por el momento solo se distribuye en Estados Unidos, mientras se producen más dosis. Anunció que a Colombia podrían llegar 5.600 dosis en las próximas semanas o meses.



En cuanto al covid-19, pidió no descuidar los procesos de vacunación pues, aunque la mortalidad ya no es tan alta, el virus sigue generando muertes en el país. Dijo que el ritmo de vacunación ha caído y advirtió que es necesario retomarlo porque más de 800.000 vacunas están cerca de vencerse.



La funcionaria pidió que se refuerce la vacunación en 419 municipios. Llamó especialmente la atención de las EPS: "Debemos disponernos a la campaña comunicativa y pedagógica más grande para terminar la vacunación en estos municipios", expuso.