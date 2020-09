Más de $4.000 millones se habrían perdido por fallas en proceso de pruebas para covid-19

Erika Mantilla

Pese a las advertencias que habían hecho, la Contraloría y la Procuraduría encontraron que 18.548 muestras para covid-19 en Colombia no pudieron ser procesadas por fallas en el proceso, lo que conlleva a una posible pérdida de recursos del sistema de salud, por más de $4.000 millones.



Entre los problemas identificados se encontraron deficiencias de carácter técnico y reiteradas fallas en la comunicación de los resultados.



En las pruebas que no pudieron ser analizadas por 107 laboratorios públicos y privados que operan en el país, los organismos de control evidenciaron las siguientes fallas:



2.340 fueron rechazadas por cantidad insuficiente



1.556 estaban derramadas



2.476 se encontraban sin identificación del paciente, con inconsistencias en la rotulación o sin formularios de entrega de muestras



1.169 no cumplían con la cadena de frío y temperatura



927 presentaron fallas en el diligenciamiento de la ficha epidemiológica y remisión de estas



69 se entraron con más de 72 horas de la toma de las muestras



10. 011 presentaron otras causas como fallas en el embalaje, transporte inadecuado, muestras contaminadas, dañadas, o no llegaban las muestras.

A pesar de que las advertencias se vienen haciendo desde el inicio de la emergencia sanitaria, aún persisten fallas que afectan la efectividad y la capacidad de respuesta del sistema de salud para su atención.



Cerca de 19.000 ciudadanos se quedaron sin conocer los resultados de las muestras que le tomaron y es posible que hayan transmitido el virus por no tomar las medidas necesarias para romper la cadena de contagios, a pesar de que el sistema de salud sí incurrió en los costos de las pruebas.



El contralor General, Carlos Felipe Córdoba, y el procurador, Fernando Carrillo, advirtieron que estos factores agravan la situación de la pandemia y vulneran el derecho fundamental a la salud de los colombianos.

