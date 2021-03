Madres de Falsos Positivos presentaron informe a la Comisión de la Verdad y a la JEP

Natalia Moreno Quintero

La Asociación de las Madres de los Falsos Positivos, Mafapo, le entregó a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, un informe titulado ‘Unidas por la memoria y la verdad’, que recolecta los testimonios de cada una de ellas.



Este informe fue presentado de manera virtual y, de acuerdo con la representante legal de este colectivo, Jacqueline Castillo, es un informe que se elaboró desde las voces de las madres, especialmente en los encuentros que han desarrollado en los Llanos Orientales, Putumayo, Antioquia y otros lugares del país.



Su propósito es mostrar las afectaciones que han estado viviendo desde que sucedieron estos hechos -hace 13 años- y que no fue solamente “la pérdida de nuestros familiares, hijos, esposos, hermanos, sino que se afectó la salud, la economía, y en algunos casos hubo ruptura de hogares, porque varios familiares no están de acuerdo con lo que hacemos, sabemos que vivimos en un estado de peligro todo el tiempo”, añadió.



Esta mujer también se refirió al importante paso que dio la JEP, al revelar que no fueron ellas solamente las víctimas de este flagelo, sino que fueron 6402 personas las que fallecieron, lo que demuestra “que fue una política de Estado y, por supuesto, que todos aquellos que murieron son crímenes de Estado”, dijo.



También se refirió a la reparación y actos de perdón, donde pidió que si este evento se llega a realizar, que no sea un acto de cuatro paredes, “es un acto que tiene que ser público, nosotros no nos vamos a conformar con que tengamos de frente a los militares que dispararon realmente, es decir los soldados de bajo rango, nosotros queremos que altos mandos nos den la cara, que nos cuenten lo que pasó”.

En el marco de la entrega de este informe, también se abrió la posibilidad para que algunas madres de este colectivo expresaran sus preocupaciones y peticiones tras 13 años. Entre ellas estuvo Ana Belina Páez, quien dijo que es difícil pensar “en acciones restaurativas cuando los principales responsables, no han dicho la verdad y no han pedido perdón”, y añadió que el Ejército ha incumplido su promesa de construir un mausoleo en honor a sus hijos.



También dijo que espera que se haga un encuentro con los victimarios, para que estos cuenten la verdad, y agregó que es importante que se haga algo frente al pago de vacunas por parte de grupos armados en el país.



Por otra parte, Flor Hilda González dijo que no se rinde en la lucha de la verdad, y se refirió a la persona que le disparó a su hijo y con la voz entrecortada, preguntó “¿por qué le disparó? pídale perdón a Dios, mi hijo se fue pero sigue vivo en mi memoria” y clamó justicia porque después de 13 años nadie ha respondido por lo que pasó.



Carmenza Gómez, otra de las víctimas y miembros de este colectivo, destacó que en repetidas ocasiones las han intentado callar con amenazas, pero que no lo han logrado, y que seguirán trabajando por la búsqueda de la verdad.



Otra de las víctimas que intervino en la entrega de este informe fue Zoraida Muñoz, quien dijo que la lucha es difícil, teniendo en cuenta todo lo que han tenido que vivir, pero que espera que algún día "tanto Álvaro Uribe como los militares se den cuenta de lo que hicieron, y agregó que "tanto el Ejército como la Policía, son necesarios pero no para que le hagan daño a los civiles”.



Rubiela Giraldo, otra de las madres que fue víctima de este flagelo, denunció que en 13 años no ha tenido una audiencia plena y resaltó que este hecho “acabó con las fechas especiales y sus objetos son las memorias vivas de sus recuerdos”.



La JEP, en representación de la magistrada Catalina Díaz, también tuvo su espacio para hablar, donde destacó la tarea que esta entidad ha realizado para esclarecer estos hechos desde 2018 y agradeció a estas mujeres el hecho de que volvieran a creer en la justicia luego de todo lo que han tenido que vivir.



Además, agregó que están trabajando de manera comprometida para responder los interrogantes sobre lo que pasó, sus causas, sus dimensiones, por qué fueron presentados de manera ilegítima “para que seamos un mejor país, para que seamos capaces de vernos al espejo”. añadió.