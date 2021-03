Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, se declaró inocente tras nueva imputación

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, se declaró inocente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros, en medio del proceso por auspiciar intereses particulares en el marco de la investigación que se surte por el entramado de corrupción de la firma Odebrecht.



Esta es la segunda imputación que se le hace a Andrade, pues en noviembre pasado obtuvo una nulidad del proceso por parte del Juzgado 36 Penal de Bogotá, quien dijo que no había claridad frente a las razones por las cuales era llevado ante la justicia. Por otro lado, está siendo juzgado en otro proceso por su presunta responsabilidad en la adjudicación del otrosí número XI para la vía Ocaña-Gamarra.



Andrade solicitó en repetidas oportunidades claridad frente a la imputación de la Fiscalía porque, según él, no entendió en qué trámites participó para que lo acusen de algo indebido y dijo que solo quiere “que haya un proceso de imputación claro, porque ya una vez no lo fue y en el otro juicio que tengo tenemos todo tipo de problemas por la misma razón”.

A raíz de esto, el Fiscal preciso que esa serie de trámites son los que dieron génesis al otrosí número II y al otrosí número V, lo que quiere decir aquellos que se realizaron en primera medida “en calidad de presidente de la ANI para lograr modificar y adicionar elementos allí y, en el otro, los que serán revelados posteriormente, pero lo que usted se tiene que defender es de lo relacionado a estructurar y suscribir”, añadió la Fiscalía.



Posterior a la explicación, Andrade dijo no tener clara aún la imputación, pero que entendía de qué se trataban los delitos y que sobre todo se declaraba inocente, “pero pues no entiendo cual es la explicación de la Fiscalía con relación a cómo aplican en este caso”.



Los hechos por los que se investiga a Andrade tienen relaciones con dos casos: el primero de ellos se remonta, según la Fiscalía, al periodo 2014-2015, cuando en su calidad de presidente de la ANI modificó, presuntamente, y adicionó elementos en el otrosí número II, de la Ruta del Sol III y llevó los trámites para suscribir el otrosí número V, que en sus cláusulas tenia que realizar los estudios y diseños previos del segundo puente entre los municipios de Plato (Magdalena) y Zambrano (Bolívar).



Según la Fiscalía, esta modificación se llevó a cabo “para que una vez suscrito el contrato entre Yuma Concesionaria y la empresa Consultores Unidos, el representante legal de esta empresa, Eduardo José Zambrano, le diera dinero al gerente de la campaña de Juan Manuel Santos (2010-2014), José Roberto Prieto”.



Esto permitió, según el ente acusador, que esta empresa que no tenía las capacidades para hacerlo, terminará realizando esos estudios, lo cual afectó el proyecto.



En esta audiencia, la Fiscalía también mencionó reuniones que Andrade habría sostenido con Prieto en varios hoteles de Bogotá, a las que habría asistido presuntamente junto con el asesor de la ANI Juan Sebastián Correa Echeverry, quien tras firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía se ha convertido en pieza clave en la investigación que se sigue en contra de Andrade.



La fiscalía agregó que Andrade conocía y se “interesaba en provecho del ciudadano Roberto Prieto Uribe, al darle trámite a los contratos de los otrosíes II y V” y era consciente de la ilicitud de su conducta.



Prieto fue condenado a cinco años por los delitos de falsedad en documento, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, luego de un preacuerdo con la Fiscalía, pero ahora será sometido a una nueva imputación, por supuesto lavado de activos. Es señalado de recibir dinero para gestionar ante la adjudicación de un contrato a la concesionaria Yuma, vinculado al tramo III de la Ruta del Sol.



Andrade también es señalado por la Fiscalía de haberse apropiado en 2015 de unos dineros en favor de José Roberto Prieto, por más de 877 millones de pesos, provenientes de la fiducia Mercantil Patrimonio Autónomo creada para el contrato de la Ruta del Sol II.

Esta audiencia de imputación también contó con 19 interrogantes sobre la investigación por parte del abogado defensor Héctor Escobar, quien le pidió a la Fiscalía precisar sobre la fecha y el nombre de quienes suscribieron los otrosíes, con el objetivo de demostrar que Andrade no lo había hecho, ademas pidió demostrar hechos que sustentaran que las reuniones eran hechos jurídicamente relevantes, y las pruebas de la relación entre Andrade y Eduardo José Zambrano, principalmente.



Frente a estos interrogantes el Fiscal del caso dijo que el otrosí número II se suscribió el día 21 de noviembre de 2014, por Germán Córdoba Ordóñez, y el número V, el día 21 de julio de 2015 por la misma persona, pero aclaró que a Andrade no se le juzga por haberlo firmado sino por hacer trámites.



Frente a las reuniones, dijo que fue la defensa quien solicitó que se precisarán y con respecto a Zambrano dijo que él nunca dijo que se reunieron.



Al final de la audiencia, Escobar quería interponer un recurso de reposición pero la audiencia finalizó y la jueza salió de la sala, lo que produjo un malestar en el abogado, quien dijo que “la señora jueza impidió que haga esa solicitud”.



Añadió que este no es un escenario de garantías, “porque es que la garantía es escuchar a las partes, sobre todo cuando han advertido que tiene un recurso de reposición y ella se ha negado a darle trámite”.