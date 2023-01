Luego de tres días de cierre, continúa la incertidumbre sobre futuro de la Vía Panamericana

El pasado lunes, 9 de enero, en el último dia del plan retorno, que para muchas familias marcó el regreso a sus ciudades, se registró un monumental deslizamiento de tierra en el municipio de Rosas, Cauca, que ha mantenido bloqueada, desde hace 48 horas, la vía Panamericana que comunica a las principales ciudades del suroccidente del país.



De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), la condición climática por la que atraviesa el país fue el principal factor del derrumbe, debido a las fuertes lluvias registradas el fin de semana.



Según el balance de las autoridades nacionales y departamentales, el saldo hasta el momento es de 164 familias afectadas, 35 viviendas destruidas de seis veredas de la zona, para un total de 715 personas damnificadas.



Ante la magnitud de esta emergencia, el director de la UNGRD, Javier Pava, en compañía del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, el alcalde del municipio de Rosas, José Campo Osorio y el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí se consolidó un Puesto de Mando Unificado (PMU), con el objetivo de definir el plan de acción para atender a las familias afectadas.



“Uno de los propósitos principales del PMU es definir la reubicación de las familias y encontrar una solución definitiva a su lugar de vivienda. En este momento el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra activado no solo atendiendo a las familias afectadas por el movimiento en masa, sino también trabajando en la apertura de una vía alterna a la Panamericana para habilitar la circulación entre los departamentos de Nariño y Cauca”, señaló Pava.



Pava aseguró que la entidad entregará 3.200 kits de Asistencia Humanitaria a las familias que se encuentran ubicadas en albergues temporales, los cuales han sido clasificados en 800 kits de alimento, 800 colchonetas, 800 frazadas y 800 toldillos.



Pero, aparte de las consecuencias humanitarias, aún existe incertidumbre sobre el futuro de la vía, pues el Invías aún no confirma cuánto podría tardar la recuperación de la carretera. Se calcula que el bloqueo podría durar al menos unos 25 días.



Para el director general del Instituto Nacional de Vías, Juan Alfonso Latorre, la situación en la zona es compleja debido a que “el sitio donde sucedió el deslizamiento compromete unos 200 metros de la banca que se cayó en este sector de la carretera, hay un movimiento de tierra bastante grande que no se ha podido determinar y no hay una solución inmediata que podamos dar a este sitio”.



Hasta el momento, no ha podido ingresar la maquinaria necesaria para iniciar trabajos de recuperación, debido a que se siguen presentando deslizamientos.



Más allá de la crisis humanitaria, a esto se suma la crisis por la que atraviesan algunos viajeros que se encuentran represados, debido a que el derrumbe se dio precisamente en el marco del el último día de reyes, donde muchos aprovecharon las festividades que se realizaron en el departamento de Nariño.



Por lo que algunas empresas transportadoras tuvieron que cancelar su operación, o tomar vías alternas, una de estas es llamada ‘Trampolín de la Muerte’ un camino conocido como el más peligroso debido a que es una carretera destapada con acantilados donde se han registrado varios accidentes, queda ubicada en el municipio de Mocoa Putumayo y sirve para realizar viajes hacia Pasto, Nariño.



En este momento la única forma de viajar desde y hacia el suroccidente del país es por vía aérea, sin embargo, ante la alta demanda usuarios se han quejado de los altos precios, las aerolíneas estarían fijando los tiquetes hasta en dos millones de pesos. Sin embargo, en las últimas horas, la Aerocivil otorgó un permiso especial para que las empresas puedan crear vuelos adicionales, medida que estará vigente hasta que la emergencia sea atendida en su totalidad.



Por su parte el presidente Gustavo Petro canceló su agenda internacional y viajó desde Chile para estar al frente de esta situación, sin embargo el avión en el que se transportaba con destino a Popayán habría sido impactado por un rayo, lo cual le impidió llegar a la zona.



El mandatario anunció como medida la compra de tierras para reubicar a los más de 700 damnificados que deja la crisis en el Cauca.