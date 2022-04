"Los asesinatos en Quibdó no son culpa del Gobierno Nacional": Ministro del Interior

El ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo este jueves en Barranquilla que la cantidad de asesinatos que se han presentado en el último tiempo en Quibdó, capital del Chocó, no son responsabilidad del Gobierno Nacional si no de las bandas criminales que operan en esa ciudad y departamento.



“Es importante mencionar que los muertos, los asesinatos que se han presentado en Quibdó no son culpa del Gobierno Nacional. Son culpa de las organizaciones criminales que pretenden, a través de esos enfrentamientos, generar homicidios y asesinar a miembros, inclusive de sus mismas estructuras”, dijo el ministro Palacios.



Agregó que “ahí la Policía Nacional, el Ejército Nacional, toda la fuerza pública, por instrucción del señor presidente de la República, ha venido trabajando en un proceso de contención, en un proceso permanente para dar con las capturas necesarias, con esos objetivos que se han trazado, pero en ningún momento el Gobierno nacional ha estado ausente de lo que ha sido el trabajo en Quibdó y en el Departamento del Chocó. Aquí los resultados se van dando”.

“Esos enfrentamientos que ha generado el ‘Clan del Golfo’ y el Grupo Delincuencial Organizado, conocido como ‘Los Mexicanos’, han venido generando homicidios en la ciudad y para eso se ha diseñado un plan de contención y resultados como el de ayer”, sostuvo.



Manifestó que también "se han tomado unas medidas frente a algunos de esos miembros que están en centros carcelarios y que han tenido que ser trasladados porque han continuado influyendo en algunas de esas acciones delictivas”.



“Lo que no puede seguir haciendo carrera en el país es que cuando hay algún fracaso en materia de seguridad, es responsabilidad del Gobierno nacional y cuando hay resultados es por la gran gestión de los alcaldes. Aquí toda la seguridad se trabaja en conjunto y al alcalde de Quibdó se le han dado las herramientas, se ha brindado el apoyo por parte de la Policía Nacional y como Gobierno nacional seguiremos acompañándolo en responsabilidad como alcalde de Quibdó de garantizar la seguridad de todos los habitantes esa ciudad”, terminó diciendo Daniel Palacios.