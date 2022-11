¿Lo leería? Iván Duque lanzó libro en el que habla de sus logros y retos como presidente 

En la Universidad Santo Tomás en Bogotá fue presentado el libro del expresidente Iván Duque denominado ‘Duque su Presidencia’, escrito por Alejandro Salas y en el que se habla sobre los principales logros, retos y banderas del exmandatario.



El auditorio universitario fue ocupado en su totalidad por los exfuncionarios de la anterior administración y por congresistas y excongresistas del Cetro Democrático. Los mayores ausentes del evento fueron el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez.



La intervención estuvo conducida por el director del diario El Tiempo, Andrés Mompotes, y la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila. En la intervención fueron abordados diferentes temas del actual Gobierno.



Frente a la declaración del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Colombia tenía el peor sistema de salud, el expresidente Duque aseguró que había que mirar los resultados y balances para asegurar ese tipo de declaraciones.



“Quienes sostienen que el sistema de salud de Colombia es el peor sistema del mundo, más les vale que se guíen por los hechos, porque si lo destruyen si se van a dar cuenta que es tener un mal sistema de salud. Uno no puede jugar con la salud de un país por factores ideológicos, uno tiene que pensar en el servicio, en la calidad, en el nivel de aseguramiento (…) por favor, no le metan ideología al sector de la salud que puede llevar a este país a una situación caótica”, expresó Duque en su intervención.



El exmandatario también aseguró que Colombia debería seguir produciendo petróleo y al mismo tiempo buscar trabajar en energías limpias, esto teniendo en cuenta que es la mayor fuente de ingreso para el territorio nacional.



“Colombia tiene petróleo y está bendecida en tener un recurso natural por el cual muchos países han tenido que luchar (…) uno no puede decir apáguese todo porque ideológicamente soy enemigo de ese sector, eso se traduce en devaluación, un riesgo país y una afectación absoluta al bolsillo de todo el pueblo colombiano. ¿Se debe dejar de explorar? No, porque explorar significa encontrar y si de pronto encuentra poder producir y eso tarda cinco años”, expresó Duque.



Entre otros temas, también se refirió a la decisión del actual Gobierno de retirar diferentes militares del Ejército Nacional, el expresidente aseguró que las Fuezas Militares no podían ser politizadas.

“Yo recuerdo que había un sector que me decía “hay que salir ya de la cúpula santista, no puede quedarse con esa cúpula” y yo dije qué hay que despolitizar del debate sobre los generales y la Cúpula Militar, los generales de Colombia no son propiedad de los expresidentes. Una cosa es que haya una relación de autoridad, y otra cosa es una relación de su misión. Opté por generar una transición para dejar eso”, expresó Duque.



Frente al tema también se refirió el exministro de Defensa, Diego Molano: “Más de 35 años que le toma a nuestro Ejército, a nuestra Policía, a la Fuerza Aérea formar un general que comande con decisión, con patriotismo y aquí hecharon por la borda 1.600 años de formación del Gobierno y patriotismo de los generales de Colombia”.



Finalmente, durante su intervención el expresidente Duque destacó hechos como la transición energética, el manejo de la pandemia del Covid-19 y las construcciones viales y de infraestructura que se desarrollaron en la administración de cuatro años.